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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट23 साल में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार पर क्या बोले कप्तान पैट कमिंस

23 साल में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार पर क्या बोले कप्तान पैट कमिंस

Pat Cummins on Australia Loss: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने काफी हद तक बल्लेबाजी पर हार का ठीकरा फोड़ा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Aug 2026 01:21 PM (IST)
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16 अगस्त 2026 के दिन बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया. उसने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घरेलू मैदान पर हराकर टेस्ट मैच जीता है. तंजीद हसन, हसन महमूद और न जाने बांग्लादेश की इस जीत में कितने हीरो रहे. नजमुल हुसैन शांटो की कप्तानी भी सराहनीय रही है. शांटो की कप्तानी में बांग्लादेश ने पिछले 6 में से पांच टेस्ट मैच जीते हैं.

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए यह हार झकझोर देने वाली रही. ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी बी टीम को उतारा था, वह अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरी, लेकिन बांग्लादेश के सामने उसने घुटने टेक दिए. कप्तान पैट कमिंस का मानना है कि पहले दिन बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन ने ही उनकी हार की नींव रख दी थी.

बांग्लादेश के खिलाफ हार की वजह पर प्रकाश डालते हुए पैट कमिंस ने कहा, "शायद पहले दिन का प्रदर्शन हार का सबसे बड़ा पहलू साबित हुआ. हमने बहुत बढ़िया तैयारी की थी, लेकिन मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता. वे बहुत अच्छा खेले. मुझे लगता है कि पहले दिन गेंद उम्मीद से पहले हरकत करने लगी थी."

कमिंस ने माना कि उनकी टीम कॉ कठिन परिस्थितियों के बावजूद लंबे समय तक बैटिंग में टिके रहने का रास्ता खोजना होगा. कमिंस ने यह भी माना कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी में भी ज्यादा दम नहीं दिखा. कंगारू गेंदबाज पहली पारी में बांग्लादेशी बल्लेबाजों को बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप करने से रोक नहीं पाए थे. बांग्लादेश के बल्लेबाज इस कदर डॉमिनेट करने लगे थे कि कप्तान कमिंस को पारी में 8 गेंदबाजों से बॉलिंग करवानी पड़ी.

यह भी पढ़ें: WTC की टेबल में भारत से ऊपर बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान

23 साल में पहली हार

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला टेस्ट साल 2003 में खेला गया था. उसके बाद पिछले 23 साल में दोनों टीमों के बीच ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले गए थे. आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपने तीसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने कंगारू टीम को हरा ही दिया.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम बहुत जबरदस्त लय में है और साल 2025 की शुरुआत के बाद उसका टेस्ट में जीत प्रतिशत बढ़ा है. 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक बांग्लादेश ने 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उसने 6 जीत दर्ज की हैं, सिर्फ तीन मुकाबलों में हार मिली है और उसका एक मैच ड्रॉ रहा था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Aug 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Australia Vs Bangladesh
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