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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगॉल में पडिक्कल के शतक से खतरे में पड़ा इस खिलाड़ी का करियर!

गॉल में पडिक्कल के शतक से खतरे में पड़ा इस खिलाड़ी का करियर!

Devdutt Padikkal: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से आए शतक ने एक युवा भारतीय बल्लेबाज के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Aug 2026 02:24 PM (IST)
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भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है. देवदत्त पडिक्कल अब तक पहली पारी में टीम इंडिया के हीरो रहे हैं, जो अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगा चुके हैं. पडिक्कल ने खुद बताया कि सब्र के साथ चुपचाप प्लेइंग इलेवन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही मौका मिला उन्होंने सेंचुरी जड़ दी. इससे पहले वॉर्मअप मुकाबले में भी पडिक्कल ने शतक लगाया था.

देवदत्त पडिक्कल नंबर-3 पर बैटिंग कर रहे हैं और इस पोजीशन के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है. बताते चलें कि टीम इंडिया को अभी WTC 2025-27 चक्र में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी टेस्ट सीरीज खेलनी है. उन शृंखलाओं में पडिक्कल जैसा इन-फॉर्म बल्लेबाज भारत को फाइनल तक ले जाने में अहम भूमिका निभा सकता है.

इस खिलाड़ी का करियर खतरे में

दरअसल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले 2 ऐसे खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, जो भारतीय टेस्ट टीम का नियमित हिस्सा बने रहे हैं. इन्हीं में एक नाम साई सुदर्शन का भी है. उन्हें इंडिया ए के श्रीलंका दौरे के दौरान अंगूठे में चोट आई थी, इसी वजह से उन्हें टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा.

वैसे तो सरफराज खान को साई सुदर्शन का रिप्लेसमेंट घोषित किया गया था, लेकिन सरफराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. वहीं सुदर्शन की जगह नंबर-3 पर देवदत्त पडिक्कल को चांस मिला, जो वॉर्मअप मुकाबले में श्रीलंका XI के खिलाफ 142 रनों की शतकीय पारी खेलकर आ रहे थे. अगर अगली सीरीज में सुदर्शन वापस आते हैं तो पडिक्कल की ऐसी फॉर्म देखते हुए उन्हें ड्रॉप करना सेलेक्टर्स के लिए बड़ा सिर दर्द बन जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान

साई सुदर्शन ने किया है निराश

साई सुदर्शन के नंबर-3 पर आंकड़े बहुत कमाल के नहीं रहे हैं. अब तक खेले 7 टेस्ट मैचों में उन्होंने 31.92 के औसत से 383 रन बनाए हैं. उन्होंने अब तक करियर में एक भी शतक नहीं लगाया है, जबकि पडिक्कल ने करियर की चौथी ही पारी में शतक जड़ दिया है. सुदर्शन की पिछली 5 पारियों को देखें तो उनमें 2 अर्धशतक जरूर आए हैं, लेकिन पडिक्कल का जो नंबर-3 पर शतक आया है, वह सुदर्शन के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं.

यह अच्छी बात है कि नंबर-3 की बैटिंग पोजीशन के लिए एक और बढ़िया और बेहतर विकल्प सामने आया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि अगली टेस्ट सीरीज में सुदर्शन और पडिक्कल में से किसका चयन होता है.

यह भी पढ़ें:

23 साल में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार पर क्या बोले कप्तान पैट कमिंस

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Aug 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Devdutt Padikkal TEAM INDIA SAI SUDARSHAN
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