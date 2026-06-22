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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सENG vs NZ: ओवल टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड को हुआ भारी नुकसान, आधी मैच फीस कटी और 12 अंक भी कटे

ENG vs NZ: ओवल टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड को हुआ भारी नुकसान, आधी मैच फीस कटी और 12 अंक भी कटे

न्यूजीलैंड के हाथों ओवल टेस्ट में 253 रन की करारी हार झेलने के बाद इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. इंग्लैंड की टीम पर भारी जुर्माना भी लगाया गया और उसके WTC प्वाइंट्स भी काटे गए हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 22 Jun 2026 11:56 AM (IST)
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न्यूजीलैंड के हाथों ओवल टेस्ट में 253 रन की करारी हार झेलने के बाद इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. टीम पर भारी जुर्माना लगाया गया है और उसके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के अंक भी काट लिए गए हैं. इसका सीधा असर डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में उसकी स्थिति पर पड़ा है.

हालांकि न्यूजीलैंड से मिली हार इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका साबित हुई, लेकिन मैच फीस में कटौती और डब्ल्यूटीसी के 12 अंक गंवाने की वजह हार नहीं, बल्कि टीम का खराब ओवर रेट था. इंग्लैंड निर्धारित समय के भीतर 12 ओवर कम फेंक सकी, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उस पर जुर्माना लगाया और WTC 2025-27 चक्र में उसके 12 अंक काट दिए.

अब नजर डालते हैं कि इस कटौती का इंग्लैंड पर क्या असर पड़ा. 12 अंक गंवाने के बाद इंग्लैंड के खाते में अब केवल 38 अंक रह गए हैं और टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गई है. इसके साथ ही उसका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 34.72 से घटकर 26.38 हो गया है.।

यह सजा ICC के मैच रेफरी Andy Pycroft ने सुनाई. स्लो ओवर रेट को लेकर ऑन-फील्ड अंपायर Adrian Holdstock और Nitin Menon, थर्ड अंपायर Rod Tucker और फोर्थ अंपायर Graham Lloyd ने मैच रेफरी को रिपोर्ट दी थी. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, जिसके बाद इस मामले में आगे कोई औपचारिक सुनवाई नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें- IND vs AFG 3rd ODI: भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में अफगानिस्तान के कप्तान ने कर दी ये बड़ा गलती, ICC ने फिर क्या किया जानिए

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 253 रन से हराया. कीवी टीम ने इंग्लैंड के सामने 463 रन का कठिन लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 209 रन पर सिमट गई और उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा.

न्यूजीलैंड की इस शानदार जीत के नायक तेज गेंदबाज Matt Henry रहे, जिन्हें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. हेनरी ने दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 11 विकेट झटके. उन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

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Published at : 22 Jun 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
England NEW ZEALAND
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