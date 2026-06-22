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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी

‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी

कीरोन पोलार्ड ने अब टी20 क्रिकेट में क्रिस गेल के लंबे समय से कायम रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इसके लिए पोलार्ड ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल से माफी भी मांगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. मेजर लीग क्रिकेट 2026 में खेली गई एक शानदार शतकीय पारी के दौरान उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. 39 साल की उम्र में पोलार्ड ने यह कारनामा करते हुए टी20 क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करा लिया. उन्होंने मुंबई की फ्रेंचाइजी की ओर से खेलते हुए वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ शतक जड़ा और इसी पारी में रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

कीरोन पोलार्ड बने टी20 के नए रन किंग

कीरोन पोलार्ड के नाम अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 14,582 रन दर्ज हो गए हैं. उन्होंने यह रन 736 मैचों की 653 पारियों में बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 67 अर्धशतक और 2 शतक भी निकले हैं. वहीं क्रिस गेल ने अपने टी20 करियर में 463 मैचों की 455 पारियों में 14,562 रन बनाए थे. हालांकि टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अभी भी गेल के नाम है. उन्होंने नाबाद 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इसके अलावा इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 22 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब तक उनके पास है.

रिकॉर्ड तोड़ने के बाद यूनिवर्स बॉस से मांगी माफी

मैच के बाद पोलार्ड ने कहा, 'क्रिस गेल को पीछे छोड़ना बेहद खास है. वेस्टइंडीज में हम सभी उन्हें अपना आइडल मानते हुए बड़े हुए हैं. उन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शानदार योगदान दिया है. इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सॉरी यूनिवर्स बॉस, लेकिन अब हम दोनों सबसे ऊपर हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता. लेकिन किसी ना किसी को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. जब बाकी खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करना चाहते हैं, तब टीम को ऐसे खिलाड़ियों की भी जरूरत होती है जो मैच खत्म कर सकें. मैंने अपने रोल को स्वीकार किया और उसी पर मेहनत की. जब आप अपने काम को समझकर तैयारी करते हैं तो नतीजे भी अच्छे आते हैं.'

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फ्रेंचाइजी क्रिकेट को लेकर भी दिया बड़ा बयान

एक दौर ऐसा भी था जब पोलार्ड, गेल और ड्वेन ब्रावो जैसे खिलाड़ियों की आलोचना होती थी कि वे इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिकेट को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन पोलार्ड को अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है.

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उन्होंने कहा, 'अगर मैं कहूं कि मैंने क भी सबसे ज्यादा रन बनाने का सपना देखा था तो यह झूठ होगा. लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने एक नई राह चुनी. उस समय लोगों ने हमारा खूब मजाक उड़ाया था. आज वही मॉडल दुनिया भर में अपनाया जा रहा है. अब खिलाड़ी कम उम्र में फ्रेंचाइजी क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं. क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, यह एक बड़ा बिजनेस भी बन चुका है.'

Published at : 22 Jun 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Kieron Pollard Chris Gayle T20 CRICKET T20 World Record
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