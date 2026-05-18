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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRCB Vs PBKs IPL 2026: आरसीबी के वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतकीय पारी के बाद मनाया जश्न: थालापती विजय को किया डेडिकेट

RCB Vs PBKs IPL 2026: आरसीबी के वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतकीय पारी के बाद मनाया जश्न: थालापती विजय को किया डेडिकेट

RCB Vs PBKs IPL 2026: रविवार के मैच में वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद जश्न मनाया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को अपनी पारी डेडिकेट की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 18 May 2026 01:00 PM (IST)
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रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच धर्मशाला पिच पर खेले गए मैच में वेंकटेश अय्यर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी करने पर जश्न मनाया. उन्होने उस जश्न को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति को डेडिकेट किया. इस जश्न का विड़ियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. वेंकटेश अय्यर ने मात्र 40 गेंदों में 73 रनों की नाबाद पारी खेली जिसमें उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.50 का रहा. विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड ने भी 222 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में अपना योगदान दिया.

विराट कोहली ने 58 रन 37 गेंदों में बनाए. इस दौरान उन्होंने 4 चौके 3 छक्के लगाए. देवदत्त पडिक्कल ने 45 रन 25 गेंदों में बनाए और उन्होंने 4 चौके 3 छक्के लगाए. वहीं टिम डेविड ने 28 रन 12 गेंदों में बनाए. टिम ने 2 चौके 2 छक्के अपनी पारी में लगाए.

पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए 223 रन बनाने थे. इस मुकाबले से पहले पंजाब किंग्स 5 मुकाबले लगातार हारी थी. आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि पंजाब 200 रनों का लक्ष्य चेज करती हुई लगातार हारी हो.

रन चेज करने उतरी पंजाब किंग्स ने अपना पहला बहुमुल्य विकेट प्रियांश आर्या के रूप में खो दिया. प्रियांश आर्या पहले ओवर में 0 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरे ओवर में पंजाब किंग्स को दूसरा झटका प्रभसिमरन सिंघ के रूप में लगा. वो 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज रासीख सलाम को कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में एक और बड़ा विकेट तीसरे ओवर में ही मिल गया.

कूपर कॉलोनी और सूर्यांश शेडगे की साजेदारी ने पंजाब की पारी को आगे तो बढ़ाया लेकिन ये दोनों भी ज्यादा देर तक पिच पर टिक ना सके. मिडल ओवर्स में बैटिंग करने उतरे शशांक सिंघ और मार्कस स्टोइनिस की साझेदारी ने पंजाब किंग्स की पारी को जारी रखा. लेकिन 16वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस 37 रन 25 गेंदों में और 19वें ओवर में शशांक सिंघ 56 रन 27 गेंदों में बनाकर आउट हो गए.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और रसिख सलाम ने विकेट्स लेने में अहम भूमिका निभाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को ये मुकाबला 23 रनों से हरा दिया. पंजाब किंग्स की ये लगातार 6ठी हार थी. अब पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की रेस और भी मुश्किल हो चुकी है. 

Published at : 18 May 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
PBKS RCB Venkatesh Iyer IPL 2026
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