स्पेन ने जीता 2026 फीफा वर्ल्ड कप तो टीम को लगेगा बड़ा झटका, 27 साल का खिलाड़ी लेगा संन्यास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच स्पेन और अर्जेंटीना की बीच 20 जुलाई (भारतीय समय के अनुसार) को रात में 12:30am बजे से खेला जाएगा. मुकाबले को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह देखने को मिल रहा है. एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जीतना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ स्पेन की भी नजर अपने दूसरे वर्ल्ड कप पर होगी. लेकिन स्पेन की जीत फैंस का दिल भी तोड़ सकती है, क्योंकि टीम के 27 वर्षीय डिफेंडर मार्क कुकुरेला (Marc Cucurella) संन्यास का एलान कर देंगे.

फुटबॉल या क्रिकेट में अक्सर खिलाड़ी 25 साल की उम्र के आसपास ही अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर पाते हैं. हालांकि कुछ खिलाड़ी 20 साल तक भी डेब्यू कर लेते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम होती है. ऐसे में 27 साल के खिलाड़ी का संन्यास को लेकर बात करना वाकई हैरान कर देने वाला है.

इसके अलावा कुकुरेला ने बताया कि वह अपने बाइसेप्स पर होड कोच लुइस डे ला फुएंते का टैटू भी बनवाएंगे. उनकी कोचिंग के अंडर ही स्पेन ने 2024 के यूरो कप का खिताब जीता था.

संन्यास को लेकर कुकुरेला का बयान

रिपोर्ट्स के हवाले से मार्क कुकुरेला ने संन्यास को लेकर कहा, "अगर हम विश्व कप जीतते हैं, तो मैं अगले दिन कोच को फोन करके बताऊंगा कि अब मुझ पर भरोसा न करें. मैं नेशनल टीम से संन्यास ले रहा हूं. यूरोपियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप के साथ, मैं इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता."

बता दें कि स्पेन के खिलाड़ी ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. वह अब तक 31 मुकाबले खेल चुके हैं. वह टीम में लेफ्ट बैक की भूमिका में खेलते हैं. फिलहाल उन्हें फुटबॉल जगत के बेस्ट लेफ्ट बैक खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्पेन खिताब जीत पाती है या नहीं. दूसरी तरफ यह अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी के लिए भी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकता है. मेसी भी टीम को खिताब जिताकर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का एलान कर सकते हैं.

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