INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलस्पेन ने जीता 2026 फीफा वर्ल्ड कप तो टीम को लगेगा बड़ा झटका, 27 साल का खिलाड़ी लेगा संन्यास

स्पेन ने जीता 2026 फीफा वर्ल्ड कप तो टीम को लगेगा बड़ा झटका, 27 साल का खिलाड़ी लेगा संन्यास

Marc Cucurella: स्पेन के 27 वर्षीय खिलाड़ी मार्क कुकुरेला ने कहा कि अगर उनकी टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो वह संन्यास का एलान कर देंगे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 20 Jul 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच स्पेन और अर्जेंटीना की बीच 20 जुलाई (भारतीय समय के अनुसार) को रात में 12:30am बजे से खेला जाएगा. मुकाबले को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह देखने को मिल रहा है. एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जीतना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ स्पेन की भी नजर अपने दूसरे वर्ल्ड कप पर होगी. लेकिन स्पेन की जीत फैंस का दिल भी तोड़ सकती है, क्योंकि टीम के 27 वर्षीय डिफेंडर मार्क कुकुरेला (Marc Cucurella) संन्यास का एलान कर देंगे. 

फुटबॉल या क्रिकेट में अक्सर खिलाड़ी 25 साल की उम्र के आसपास ही अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर पाते हैं. हालांकि कुछ खिलाड़ी 20 साल तक भी डेब्यू कर लेते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम होती है. ऐसे में 27 साल के खिलाड़ी का संन्यास को लेकर बात करना वाकई हैरान कर देने वाला है. 

इसके अलावा कुकुरेला ने बताया कि वह अपने बाइसेप्स पर होड कोच लुइस डे ला फुएंते का टैटू भी बनवाएंगे. उनकी कोचिंग के अंडर ही स्पेन ने 2024 के यूरो कप का खिताब जीता था. 

संन्यास को लेकर कुकुरेला का बयान 

रिपोर्ट्स के हवाले से मार्क कुकुरेला ने संन्यास को लेकर कहा, "अगर हम विश्व कप जीतते हैं, तो मैं अगले दिन कोच को फोन करके बताऊंगा कि अब मुझ पर भरोसा न करें. मैं नेशनल टीम से संन्यास ले रहा हूं. यूरोपियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप के साथ, मैं इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता."

बता दें कि स्पेन के खिलाड़ी ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. वह अब तक 31 मुकाबले खेल चुके हैं. वह टीम में लेफ्ट बैक की भूमिका में खेलते हैं. फिलहाल उन्हें फुटबॉल जगत के बेस्ट लेफ्ट बैक खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्पेन खिताब जीत पाती है या नहीं. दूसरी तरफ यह अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी के लिए भी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकता है. मेसी भी टीम को खिताब जिताकर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का एलान कर सकते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी उड़ा देगी होश, चैंपियन पर होगी पैसों की बारिश; जानें किसे मिलेगी कितनी रकम

Published at : 19 Jul 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 Spain Vs Argentina Marc Cucurella
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
स्पेन ने जीता 2026 फीफा वर्ल्ड कप तो टीम को लगेगा बड़ा झटका, 27 साल का खिलाड़ी लेगा संन्यास
स्पेन ने जीता 2026 फीफा वर्ल्ड कप तो टीम को लगेगा बड़ा झटका, 27 साल का खिलाड़ी लेगा संन्यास
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Winner: स्पेन या अर्जेंटीना, कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब? जानें क्या बोले दिग्गज
स्पेन या अर्जेंटीना, कौन जीतेगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब? जानें क्या बोले दिग्गज
फ़ुटबॉल
क्या है Ferran Torres का भारत से कनेक्शन? जिसके गोल से स्पेन ने जीता वर्ल्ड कप खिताब; जानिए
क्या है Ferran Torres का भारत से कनेक्शन? जिसके गोल से स्पेन ने जीता वर्ल्ड कप खिताब; जानिए
फ़ुटबॉल
Ferran Torres Love Story: अपने ही कोच की बेटी को दिल दे बैठे फेरान टोरेस, फिर हुआ ब्रेकअप, अब किसे कर रहे हैं डेट?
अपने ही कोच की बेटी को दिल दे बैठे फेरान टोरेस, फिर हुआ ब्रेकअप, अब किसे कर रहे हैं डेट?
Advertisement

वीडियोज

Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने पहली बार साझा किया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
'आधा हिंदुस्तान शूट किया'... Shehnaaz Gill ने बताई अपनी नई फिल्म की grandness की असली वजह
Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
क्रिकेट
हार, हार, हार... शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का बजा बैंड, नहीं देख पाएंगे वनडे रिकॉर्ड
हार, हार, हार... शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का बजा बैंड, नहीं देख पाएंगे वनडे रिकॉर्ड
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget