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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRCB Vs KKR: आईपीएल में 9वें शतक के साथ विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

RCB Vs KKR: आईपीएल में 9वें शतक के साथ विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 6 विकेट से हराया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 14 May 2026 11:44 AM (IST)
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आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 6 विकेट से हराया. आरसीबी की इस जीत के नायक विराट कोहली रहे, जिन्होंने 105 रनों की नाबाद पारी खेली. कोहली ने अपनी इस शतकीय पारी के साथ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई.

कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों की अपनी पारी में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 11 चौके और 3 छक्के लगाए. उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 92 रनों की अहम साझेदारी निभाई. आईपीएल में यह कोहली का 9वां शतक है. विराट ने केकेआर के खिलाफ यह आईपीएल में दूसरा शतक लगाया. कोहली ने इस लीग में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में जोस बटलर की बराबरी कर ली है. बटलर ने केकेआर और आरसीबी के खिलाफ दो-दो शतक लगाए हैं.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली ने KKR के खिलाफ सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, टी20 में सबसे ज्यादा शतक का बनाया महारिकॉर्ड

आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. चेज करते हुए विराट ने यह तीसरा शतक लगाया. कोहली के अलावा यह कारनामा सिर्फ जोस बटलर ही कर सके हैं. विराट टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. कोहली के बल्ले से टी20 क्रिकेट में यह 10वां शतक निकला. विराट आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

विराट कोहली ने अपनी इस पारी में 14 हजार टी20 रन भी पूरे किए. कोहली सबसे कम पारियों में 14 हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने यह मुकाम 409वीं पारी में हासिल किया. विराट ने इस मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ा. गेल ने यह उपलब्धि 423वीं पारी में हासिल की थी. कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. विराट आईपीएल में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं. कोहली ने 21वीं बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड को अपने नाम किया. विराट के साथ-साथ रोहित शर्मा ने भी 21 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीता है.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में

Published at : 14 May 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
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