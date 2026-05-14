विराट कोहली ने एक शानदार शतक लगाते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दिलाई. इस शतक के साथ कोहली ने इतिहास रच दिया, वह टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए थे.

लक्ष्य का पीछा करते हुए जैकब बेथल 15 रन बनाकर आउट हो गए थे. विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की. पडिक्कल 39 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन कोहली का जलवा कायम रहा. उन्होंने IPL का 9वां शतक लगाया.

सबसे ज्यादा T20 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने

विराट कोहली अब टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक लगाया है, जो 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ आया था. इसके आलावा वह IPL में 9 शतक लगा चुके हैं. टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं, जो 9 सेंचुरी जड़ चुके हैं.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली के शतक ने छीनी कोलकाता से जीत, पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची बेंगलुरु

ओवरआल देखें तो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, जिनके नाम कोहली से 12 शतक ज्यादा हैं. जी हां, गेल अपने टी20 करियर में 22 शतक लगा चुके हैं. दूसरे नंबर पर बाबर आजम हैं, जिनके नाम 13 शतक हैं. विराट कोहली और डेविड वार्नर के 10-10 शतक हैं.

यह भी पढ़ें- 60 गेंद, 11 चौके और 3 आसमानी छक्के, विराट कोहली की KKR के खिलाफ आंधी, गेंदबाजों की ऐसी घुलाई नहीं देखी होगी

कोहली का टी20 करियर

विराट विराट के टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने 426 मैचों की 409 पारियों में 14027 रन बनाए हैं. उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 122 रन की है, जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली थी. 10 शतक के आलावा वह 108 बार अर्धशतक लगा चुके हैं. उन्होंने टी20 में 1263 चौके और 453 छक्के लगाए हैं.