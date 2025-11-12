राशिद खान ने कर ली दूसरी शादी? वायरल फोटो से मचा बवाल, क्रिकेटर ने खुद बताई सच्चाई

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका कोई शानदार प्रदर्शन नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है. सोशल मीडिया पर उनकी एक महिला के साथ तस्वीर वायरल हो गई, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि राशिद खान ने दूसरी शादी कर ली है.

वायरल हुई तस्वीर, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

राशिद खान की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे एक खूबसूरत महिला के साथ नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह तस्वीर नीदरलैंड की है, जहां राशिद ने एक चैरिटी इवेंट के लॉन्च पर शिरकत की थी. जैसे ही फोटो सामने आई, फैंस ने अटकलें लगानी शुरू कर दीं कि राशिद ने गुपचुप दूसरी शादी कर ली है.

राशिद खान ने खुद तोड़ी चुप्पी

सोशल मीडिया पर बढ़ते बवाल को देखते हुए राशिद खान ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सफाई दी. उन्होंने लिखा, “2 अगस्त 2025 मेरे जीवन का एक नया और बेहद मायने रखने वाला अध्याय बना. इसी दिन मेरा निकाह हुआ और मैंने उस महिला से शादी की, जो मेरे लिए हमेशा से प्यार, सुकून और सच्ची साझेदारी की मिसाल रही है. हाल ही में मैं अपनी पत्नी के साथ एक चैरिटी इवेंट में गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी सी बात से भी कई तरह की गलतफहमियां और अटकलें लगाई जाने लगीं. सच्चाई बहुत सीधी है, वह मेरी पत्नी हैं, और हम दोनों एक-दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी और खुले दिल से खड़े हैं. जो भी लोग हमारे लिए दुआएं, शुभकामनाएं और सच्चा समर्थन दिखा रहे हैं, दिल से शुक्रिया. आपका प्यार और समझदारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है.”

पहली शादी की यादें ताजा

पिछले साल अक्टूबर में राशिद खान ने अपने तीन भाइयों के साथ एक ही दिन निकाह किया था. शादी पख्तून रीति-रिवाजों से संपन्न हुई थी और इस निकाह में अफगानिस्तान टीम के कई खिलाड़ी शामिल हुए थे. राशिद ने उस वक्त सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और पोस्ट साझा कर फैंस को जानकारी दी थी.

अब जब उन्होंने अपने हालिया पोस्ट में 2 अगस्त 2025 की तारीख बताई, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या ये दूसरी शादी है या उसी पत्नी के साथ किसी धार्मिक रीति का पुनः आयोजन.