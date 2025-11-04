राजस्थान के स्टार ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने रणजी ट्रॉफी 2025 में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि क्रिकेट फैंस उन्हें फिर से टीम इंडिया की जर्सी में देखने की मांग करने लगे हैं. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दीपक ने मुंबई के खिलाफ शानदार दोहरा शतक (248 रन) जड़ दिया. उनकी इस पारी की बदौलत राजस्थान ने मुंबई जैसी दिग्गज टीम को बैकफुट पर धकेल दिया.

बल्ले से हुड्डा ने दिया जोरदार जवाब

आईपीएल 2025 में बल्ले से नाकाम रहने के बाद दीपक हुड्डा ने घरेलू क्रिकेट में जोरदार वापसी की है. पहले मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक लगाने वाले हुड्डा ने इस बार दोहरा शतक ठोक दिया. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे दीपक ने 335 गेंदों पर 248 रन बनाए, जिसमें 22 चौके और 2 छक्के शामिल थे. यह उनके रणजी करियर की दूसरी सबसे बड़ी पारी रही.

हुड्डा ने युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा (139 रन) के साथ 263 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने मुंबई के गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया. उनके आउट होते ही कप्तान महिपाल लोमरोर ने राजस्थान की पारी 617/6 पर घोषित कर दी.

सितारों से सजी मुंबई टीम बैकफुट पर

मुंबई की टीम, जिसमें यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे जैसे नाम शामिल हैं, पहले दिन से ही संघर्ष करती नजर आई. पहली पारी में टीम सिर्फ 254 रन ही बना सकी. राजस्थान को 363 रनों की विशाल बढ़त मिल गई.

दूसरी पारी में मुंबई ने बेहतर शुरुआत की और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 22 ओवर में बिना विकेट के 89 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल 56 गेंदों में 56 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि मुशीर खान 32 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं. हालांकि, मुंबई अभी भी राजस्थान से 274 रन पीछे है और हार टालने के लिए लंबी बल्लेबाजी करनी होगी.

टीम इंडिया में वापसी का दरवाजा खुला?

दीपक हुड्डा का यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए बड़ा संदेश है. ऑलराउंडर के तौर पर वह लगातार बेहतर हो रहे हैं और इस दोहरे शतक ने यह साबित कर दिया है कि उनमें अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने की भूख बाकी है. अगर उनका यह फॉर्म जारी रहा, तो भारतीय टीम में उनकी वापसी सिर्फ समय की बात होगी.