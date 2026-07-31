अश्विन की मांग-इस खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप में दें मौका, 2022 में खेला था आखिरी ODI

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर. अश्विन का मानना ​​है कि अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार को ODI वर्ल्ड कप 2027 की टीम में शामिल किया जाना चाहिए. भुवनेश्वर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को IPL 2026 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और टूर्नामेंट में 28 विकेट लिए थे. जब BCCI ODI वर्ल्ड कप के लिए संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है, तो अश्विन का मानना ​​है कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए यह तेज़ गेंदबाज़ टीम के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. पूर्व भारतीय स्पिनर ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि वे भुवनेश्वर को टूर्नामेंट से पहले कई टूर्नामेंट खिलाएं ताकि वे तैयार रहें.

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इससे पहले, अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ़ पहले टेस्ट में भारत की ओर से तीन स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने का समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव सभी को प्लेइंग XI में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि मेहमान टीम 15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाली दो मैचों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ की तैयारी कर रही है.

अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, "जडेजा तो पक्का खेलेंगे. मानव सुथार ने पिछले मैच में सात विकेट लिए थे तो वे भी खेलेंगे और कुलदीप यादव को भी खेलना चाहिए. इस तरह तीन स्पिनर हो जाते हैं. मुझे लगता है कि उन्हें नंबर 7 पर सारांश जैन को खिलाना चाहिए, जिससे ये जगहें बचती हैं. नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल या साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल. इसके बाद तेज़ गेंदबाज़ों के लिए दो जगहें बचती हैं."

अश्विन ने साई सुदर्शन की फिटनेस के महत्व पर भी ज़ोर दिया. उनका मानना ​​है कि अगर पहले टेस्ट से पहले उन्हें फिट घोषित कर दिया जाता है, तो यह युवा बाएं हाथ का बल्लेबाज़ अहम भूमिका निभा सकता है.

अश्विन ने कहा, "मुझे लगता है कि यहां भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान साई सुदर्शन की फिटनेस हो सकती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंडिया 'ए' सीरीज़ में दो शतक लगाए हैं. उनमें से एक गाले में था, जहां की परिस्थितियां अनोखी हैं. हवा, गेंद का घूमना, एंगल, इन सबको समझने में समय लगता है लेकिन उन्होंने वहां शतक बनाया. अगर वह फिट रहते हैं, तो यह भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है. उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा और श्रीलंका हमेशा स्पिन पर निर्भर रहता है. साई सुदर्शन स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं इसलिए वह उपयोगी साबित हो सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि वह फिट होंगे, और यह कोई झटका नहीं होगा."

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