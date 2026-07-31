#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअश्विन की मांग-इस खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप में दें मौका, 2022 में खेला था आखिरी ODI

अश्विन की मांग-इस खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप में दें मौका, 2022 में खेला था आखिरी ODI

पूर्व भारतीय स्पिनर ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि वे भुवनेश्वर को टूर्नामेंट से पहले कई टूर्नामेंट खिलाएं ताकि वे तैयार रहें.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 31 Jul 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर. अश्विन का मानना ​​है कि अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार को ODI वर्ल्ड कप 2027 की टीम में शामिल किया जाना चाहिए. भुवनेश्वर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को IPL 2026 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और टूर्नामेंट में 28 विकेट लिए थे. जब BCCI ODI वर्ल्ड कप के लिए संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है, तो अश्विन का मानना ​​है कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए यह तेज़ गेंदबाज़ टीम के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. पूर्व भारतीय स्पिनर ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि वे भुवनेश्वर को टूर्नामेंट से पहले कई टूर्नामेंट खिलाएं ताकि वे तैयार रहें.

यह भी पढ़ें- फाइनल में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की भिड़ंत, जानें शेड्यूल

इससे पहले, अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ़ पहले टेस्ट में भारत की ओर से तीन स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने का समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव सभी को प्लेइंग XI में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि मेहमान टीम 15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाली दो मैचों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ की तैयारी कर रही है.

अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, "जडेजा तो पक्का खेलेंगे. मानव सुथार ने पिछले मैच में सात विकेट लिए थे तो वे भी खेलेंगे और कुलदीप यादव को भी खेलना चाहिए.  इस तरह तीन स्पिनर हो जाते हैं. मुझे लगता है कि उन्हें नंबर 7 पर सारांश जैन को खिलाना चाहिए, जिससे ये जगहें बचती हैं. नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल या साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल. इसके बाद तेज़ गेंदबाज़ों के लिए दो जगहें बचती हैं."

अश्विन ने साई सुदर्शन की फिटनेस के महत्व पर भी ज़ोर दिया. उनका मानना ​​है कि अगर पहले टेस्ट से पहले उन्हें फिट घोषित कर दिया जाता है, तो यह युवा बाएं हाथ का बल्लेबाज़ अहम भूमिका निभा सकता है.

अश्विन ने कहा, "मुझे लगता है कि यहां भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान साई सुदर्शन की फिटनेस हो सकती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंडिया 'ए' सीरीज़ में दो शतक लगाए हैं. उनमें से एक गाले में था, जहां की परिस्थितियां अनोखी हैं. हवा, गेंद का घूमना, एंगल, इन सबको समझने में समय लगता है लेकिन उन्होंने वहां शतक बनाया. अगर वह फिट रहते हैं, तो यह भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है. उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा और श्रीलंका हमेशा स्पिन पर निर्भर रहता है. साई सुदर्शन स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं इसलिए वह उपयोगी साबित हो सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि वह फिट होंगे, और यह कोई झटका नहीं होगा."

यह भी पढ़ें- CWG 2026 की मेडल टैली में कौन सा देश कहां, देखिए टॉप 10 टीम

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
R Ashwin TEAM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
अश्विन की मांग-इस खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप में दें मौका, 2022 में खेला था आखिरी ODI
अश्विन की मांग-इस खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप में दें मौका, 2022 में खेला था आखिरी ODI
स्पोर्ट्स
CWG 2026 के 8वें दिन लवप्रीत ने जीता सिल्वर, जानें मेडल टैली में कहां है भारत
CWG 2026 के 8वें दिन लवप्रीत ने जीता सिल्वर, जानें मेडल टैली में कहां है भारत
स्पोर्ट्स
वनडे वर्ल्ड कप 2027 के 12 वेन्यू अनाउंस, जय शाह बोले- 'हमें भरोसा है कि...'
वनडे वर्ल्ड कप 2027 के 12 वेन्यू अनाउंस, जय शाह बोले- 'हमें भरोसा है कि...'
स्पोर्ट्स
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
इंडिया
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
बॉलीवुड
BO Collection: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
इंडिया
E20 पेट्रोल पर उठे 7 बड़े सवाल, सरकार ने आंकड़ों के साथ संसद में दिया जवाब
E20 पेट्रोल पर उठे 7 बड़े सवाल, सरकार ने आंकड़ों के साथ संसद में दिया जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Video :बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget