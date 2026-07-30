#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCWG: फाइनल में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की भिड़ंत, जानें शेड्यूल

CWG: फाइनल में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की भिड़ंत, जानें शेड्यूल

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी. दोनों ने फाइनल में जगह बना ली है. तो आइए जानते हैं कि फाइनल का शेड्यूल कैसा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Jul 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem CWG 2026: गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जैवलिन फाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार (30 जुलाई) को क्वालीफिकेशन राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर का थ्रो करके फाइनल का टिकट पक्का किया. नीरज के साथ-साथ 2024 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने भी फाइनल में जगह हासिल की है. 

अरशद ने क्वालीफाइंग राउंड में 78.63 मीटर का बेस्ट थ्रो किया. वह इस राउंड में नीरज से पीछे रहे. कुल मिलाकर 12 खिलाड़ियों ने पुरुषों के जैवलिन फाइनल में जगह बनाई है. फाइनल में नीरज और अरशद के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी. तो आइए जानते हैं कि फाइनल का शेड्यूल कैसा है. कब नीरज और अरशद मेडल मैच के लिए सामने-सामने होंगे.

पुरुष जैवलिन फाइनल का शेड्यूल 

बता दें कि पुरुष जैवलिन थ्रो का फाइनल भारतीय समय के अनुसार 01 अगस्त को रात में 12:45 बजे से शुरू होगा. फाइनल में सभी की नजर गोल्ड पर होगी. सबसे लंबा थ्रो करने वाला खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेगा.

नीरज के अलावा फाइनल में भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी क्वालीफाई किया है. दोनों ने क्रमश: 78.37 मीटर और 78.36 मीटर का थ्रो फेंका. 

फाइनल में जगह बनाने वाले 12 खिलाड़ियों की लिस्ट

नीरज चोपड़ा (भारत) - 79.61 मीटर

रोहित यादव (भारत) - 78.37 मीटर

यशवीर सिंह (भारत) - 78.36 मीटर

रुमेश पाथिरागे (श्रीलंका) - 82.84 मीटर

एंडरसन पीटर्स (ग्रे नाडा) - 81.29 मीटर

डाउ स्मिट (दक्षिण अफ्रीका) - 80.64 मीटर

बेन ईस्ट (इंग्लैंड) - 80.38 मीटर

कैमरून मैकइंटायर (ऑस्ट्रेलिया) - 78.91 मीटर

अरशद नदीम (पाकिस्तान) - 78.63 मीटर

कीशॉन स्ट्राचन (बहामास) - 78.60 मीटर

कीशॉर्न वॉलकॉट (त्रिनिदाद) - 78.26 मीटर

चिनेचेरेम नामडी (नाइजीरिया) - 75.27 मीटर

ओलंपिक में हुई थी नीरज और अरशद में टक्कर 

2024 के पेरिस ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी. पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का सबसे लंबा थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था. वहीं भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. लिस्ट में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स तीसरे नंबर पर रहे थे, जिन्होंने 88.54 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन गोल्ड मेडल पर बाजी मारता है. 

 

यह भी पढ़ें: CWG: भारत तो है 8वें स्थान पर, जानिए- कहां है पाकिस्तान और बांग्लादेश

Published at : 30 Jul 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
Arshad Nadeem Neeraj Chopra Commonwealth Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की भिड़ंत, जानें शेड्यूल
फाइनल में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की भिड़ंत, जानें शेड्यूल
स्पोर्ट्स
CWG: भारत तो है 8वें स्थान पर, जानिए- कहां है पाकिस्तान और बांग्लादेश
भारत तो है 8वें स्थान पर, जानिए- कहां है पाकिस्तान और बांग्लादेश
स्पोर्ट्स
अमर रह गया Ajinkya Rahane का वो रिकॉर्ड, 100 साल में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
अमर रह गया Ajinkya Rahane का वो रिकॉर्ड, 100 साल में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
स्पोर्ट्स
रहाणे के संन्यास पर विराट कोहली का इमोशनल पोस्ट, कहा- मेरा फेवरेट...
रहाणे के संन्यास पर विराट कोहली का इमोशनल पोस्ट, कहा- मेरा फेवरेट
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
महाराष्ट्र
संसद में संजय राउत बोले- 'लापता गृहमंत्री' फिल्म बनाने वाला हूं
संसद में संजय राउत बोले- 'लापता गृहमंत्री' फिल्म बनाने वाला हूं
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
इंडिया
PM का Video डिलीट: मेटा के सीनियर अधिकारी तलब, सरकार ने फिर भेजा समन
PM का Video डिलीट: मेटा के सीनियर अधिकारी तलब, सरकार ने फिर भेजा समन
इंडिया
'राजेन्द्र प्रसाद ने की बड़ी गलती', वंदे मारतम् बिल पास होने पर भड़के ओवैसी
'राजेन्द्र प्रसाद ने की बड़ी गलती', वंदे मारतम् बिल पास होने पर भड़के ओवैसी
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget