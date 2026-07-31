CWG 2026 की मेडल टैली में कौन सा देश कहां, देखिए टॉप 10 टीम

राष्ट्रमंडल खेलों के आठवें दिन कई देशों के खिलाड़ियों ने मेडल जीते. बृहस्पतिवार (रात 02:30 बजे तक) तक मेडल टैली में बड़ा बदलाव देखने को मिला. आइए जान लेते हैं कि आठ दिन बीत जाने के बाद अब तक कौन सी टीम मेडल टैली में कहां है. को

शीर्ष 10 देशों की पदक तालिका में स्थिति इस प्रकार है

क्रम देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल पदक

1 ऑस्ट्रेलिया 51 24 35 110

2 इंग्लैंड 15 30 20 65

3 कनाडा 15 13 17 45

4 स्कॉटलैंड 9 7 9 25

5 नाइजीरिया 8 5 2 15

6 दक्षिण अफ्रीका 6 9 8 23

7 मलेशिया 6 3 3 12

8 न्यूजीलैंड 5 9 7 21

9 जमैका 4 1 2 7

10 भारत 3 10 4 17

नीरज समेत तीन भारतीय भालाफेंक फाइनल में

वीवेट भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता जबकि बृहस्पतिवार को दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भालाफेंक के फाइनल में पहुंच गए. राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु त्रिकूद फाइनल में पहुंच गए. 28 वर्षीय लवप्रीत ने स्नैच में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड 176 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में 212 किग्रा सहित कुल 388 किग्रा भार उठाया. न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटि ने क्लीन एवं जर्क में खेलों का रिकॉर्ड 223 किग्रा भार उठाते हुए कुल 389 किग्रा (166 किग्रा और 223 किग्रा) वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता.

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पुरूषों के शॉटपुट फाइनल में एशियाई खेलों के चैम्पियन तेजिंदरपाल सिंह तूर पदक से चूककर पांचवें स्थान पर रहे. वहीं राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर (200 मीटर ) और विशाल टीके (400 मीटर) फाइनल में जगह नहीं बना सके. पुरूषों की लॉन बॉल्स टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखा. युवा महिला भारोत्तोलक प्लस 86 किलो वर्ग में पदक से चूक गई और पांचवें स्थान पर रही.

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