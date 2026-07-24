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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPAK VS WI: पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कैरेबियन टीम घोषित, इस शानदार खिलाड़ी को मिला पहली बार मौका

PAK VS WI: पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कैरेबियन टीम घोषित, इस शानदार खिलाड़ी को मिला पहली बार मौका

जोशुआ बिशप को क्षेत्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. उन्होंने पिछले तीन वेस्टइंडीज चैंपियनशिप सीजन में बारबाडोस प्राइड और वेस्टइंडीज अकादमी के लिए कुल 91 विकेट लिए हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 24 Jul 2026 07:11 AM (IST)
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वेस्टइंडीज की टीम 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच पाकिस्तान के खिलाफ दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसके लिए बाएं हाथ के स्पिनर जोशुआ बिशप को पहली बार कैरेबियन टीम में शामिल किया गया है.

जोशुआ बिशप को क्षेत्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. उन्होंने पिछले तीन वेस्टइंडीज चैंपियनशिप सीजन में बारबाडोस प्राइड और वेस्टइंडीज अकादमी के लिए कुल 91 विकेट लिए हैं. जोशुआ ने 25 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 116 विकेट लिए हैं, जबकि 54 लिस्ट-ए मुकाबलों में उनके नाम पर 79 विकेट दर्ज हैं.

रोस्टन चेज टीम की कमान संभालेंगे। वे हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे. जोमेल वारिकन उप-कप्तान होंगे. चयनकर्ताओं ने उस मुख्य टीम को ही बरकरार रखा है, जिसने इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती थी.

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वहीं, बल्लेबाज किर्क मैकेंजी की टेस्ट टीम में 2024 के बाद पहली बार वापसी हुई है. मैकेंजी ओपनर जॉन कैंपबेल की जगह लेंगे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया वनडे मुकाबलों के दौरान बाएं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बाहर हो गए थे. मैकेंजी का घरेलू प्रदर्शन शानदार रहा है; उन्होंने वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में छह पारियों में 64.6 की औसत से 323 रन बनाए हैं. तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ निजी कारणों से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में 25 से 29 जुलाई के बीच सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 2 से 6 अगस्त तक ऐतिहासिक क्वींस पार्क ओवल में आयोजित होगा. फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में आठवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान तालिका में सबसे नीचे नौवें स्थान पर है.

वेस्टइंडीज टेस्ट टीम: रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), जोशुआ बिशप, टैगनारिन चंद्रपॉल, जोशुआ डा सिल्वा, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, शाई होप, अमीर जंगू, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, किर्क मैकेंजी, कीमो पॉल, केमार रोच और जायडेन सील्स.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 24 Jul 2026 07:11 AM (IST)
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