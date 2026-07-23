बतौर कप्तान पहली जीत पर क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर, जानें किसको दिया जीत का श्रेय?
Shreyas Iyer Reaction on First Win: श्रेयस अय्यर ने आखिरकार बतौर कप्तान अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है. पहले टी20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया.
श्रेयस अय्यर ने आखिरकार बतौर कप्तान अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है. उनकी पहली जीत जिम्बाब्वे में आई, जहां टीम इंडिया ने पहला टी20 मैच 7 विकेट से जीत लिया. इससे पहले श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों हार मिली थी. उन्हें यह जीत बतौर कप्तान अपने आठवें मैच में मिली है.
अय्यर ने पहली जीत पर खुशी मनाई, मयंक यादव और वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की तारीफ भी की. मयंक यादव ने मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लिया था, दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद में फिफ्टी लगाई. वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले क्रिकेटर भी बन गए हैं.
पहली जीत से खुश श्रेयस अय्यर
बतौर कप्तान पहली जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, "पहली जीत (बतौर कप्तान) इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती थी. मैंने पिच से अच्छे उछाल की उम्मीद की थी और ऐसा ही हुआ."
अय्यर ने टीम की तारीफ करते हुए कहा, "मयंक ने हमें बेहतरीन शुरुआत दिलाई, उन्हें शॉट लगाने का मौका ही नहीं दिया. वहीं वैभव ने हमें बैट से शानदार शुरुआत दिलाई. वो निडर है और पारी को देखने का उसका नजरिया बहुत अलग है. जब भी वह मैदान पर उतरता है, तो आत्मविश्वास से भरा होता है.
श्रेयस अय्यर का कप्तानी रिकॉर्ड
आयरलैंड टूर पर श्रेयस अय्यर ने पहली बार भारत की टी20 टीम की कप्तानी की थी. अब तक उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 8 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें से टीम को 6 हार मिली हैं, सिर्फ एक जीत आई है और एक मुकाबला रद्द हो गया था. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर नाबाद लौटे.
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