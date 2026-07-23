शाहरुख खान की नाइट राइडर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर को किया साइन, मच गया बवाल

शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में खरीदा था. उस वक्त बांग्लादेश में विवाद जारी था, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्मों-सितम देखने को मिला था. इसके बाद केकेआर की आलोचना हुई और टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को सीजन की शुरुआत से पहले ही रिलीज कर दिया था. अब शाहरुख की टीम नाइट राइडर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन कर अपना हिस्सा बनाया.

कैरेबियाई प्रीमियर लीग में शाहरुख की फ्रेंचाइजी ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स (TKR) खेलती है. फ्रेंचाइजी ने लीग के आगामी सीजन (CPL 2026) के लिए विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान के स्पिनर उसमान तारिक (Usman Tariq) का नाम भी नजर आया, जिसे देख लोग भड़क गए. सीपीएल की तरफ से गुरुवार (23 जुलाई) को टीम के विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई.

Locked in for a title defense 🇹🇹🏆



The @TKRiders have announced their overseas players for the 2026 CPL season.



The trio of Colin Munro, Alex Hales and Usman Tariq return from their 2025 championship season. pic.twitter.com/JwjYiKR3w5 — CPL T20 (@CPL) July 23, 2026

बता दें कि उस्मान पिछले सीजन भी ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के लिए ही खेलते हुए नजर आए थे. वह सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज रहे थे. उस्मान ने 10 मैचों में 13.95 की औसत से 20 विकेट चटकाए थे. इस दौरान उनकी इकॉनमी 7.31 की रही थी. वह टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. पाक स्पिनर की गेंदबाजी ने टीम को खिताब जिताने में अहम योगदान दिया था. यह उस्मान का कैरेबियाई प्रीमियर लीग का पहला ही सीजन था.

🚨 USMAN TARIQ WILL AGAIN PLAY FOR TKR 💔



Usman Tariq played for TKR last year and has been added to TKR for this cpl too. Team is also beautiful without a Pakistan player in it. Would request my franchise peacefuly to get legal bowlers with legal bowling action. I dont like my… pic.twitter.com/7TSaER9a5P — Venky Mama (@venkymama100) July 23, 2026

Tribango night rider took a usman tariq is he is a Pakistani too pelo abb sharukh ko @Dheerajsingh_ @manoj_dimri @shubhendupk @deepakm70 — Nitin (@Nitin789561) July 23, 2026

टूर्नामेंट के आगामी सीजन की शुरुआत 07 अगस्त से होगी. नाइट राइडर्स की टीम सीजन में 08 जुलाई से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस सीजन कैसा प्रदर्शन करती है.

उस्मान तारिक का करियर

उस्मान पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं. वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए थे. विश्व कप के 5 मैचों में उन्होंने 14.10 की औसत से 10 विकेट चटकाए थे.

वह अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 9 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं. इन मैचों की 8 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 11.16 की औसत से 18 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 6.66 की इकॉनमी से रन खर्चे.

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