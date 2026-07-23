वैभव सूर्यवंशी ने आखिरकार अपने इंटरनेशनल करियर की चौथी पारी में अर्धशतक लगा दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ 3 पारियों में फ्लॉप रहने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में वैभव का बल्ला घूम गरजा. 15 साल के वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में 18 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. वैभव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिफ्टी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने यह फिफ्टी 15 साल 118 दिन की उम्र में लगाई है. वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 18 गेंद में फिफ्टी पूरी की और अगली गेंद पर 50 के स्कोर पर आउट हो गए. इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 44 चौके लगाए. उनसे पहले यह रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला के नाम था, जिन्होंने 15 साल 340 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली हाफ-सेंचुरी लगाई थी.

सबसे कम उम्र में फिफ्टी

15 साल 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी

15 साल 340 दिन - कुशल मल्ला

16 साल 56 दिन - लुईस ब्रूस

ICC की फुल मेंबर टीमों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है. सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 213 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली फिफ्टी लगाई थी. सचिन के बाद इस लिस्ट में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का नाम आता है, जिन्होंने 16 साल 214 दिन की उम्र में पहला अर्धशतक लगाया था.

मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी का न्योता दिया था. मेजबान जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 125 रन ही बना पाई. जवाब में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी अर्धशतकीय पारी और फिर ईशान किशन की 35 रनों की सधी हुई पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 14वें ओवर में जीत अपने नाम कर ली. बता दें कि यह श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की टी20 में पहली जीत है.

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