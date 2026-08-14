स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'ODI क्रिकेट मर गया है...', हरभजन सिंह के बयान पर बवाल

'ODI क्रिकेट मर गया है...', हरभजन सिंह के बयान पर बवाल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है. उनका मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिए जाने की जरूरत है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 14 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है. उनका मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिए जाने की जरूरत है, जबकि टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए ICC समेत क्रिकेट से जुड़े सभी पक्षों को गंभीरता से काम करना चाहिए. हरभजन ने वनडे क्रिकेट को लेकर भी अपनी राय किसी से छिपाई नहीं. उन्होंने कहा कि उन्हें अब इस फॉर्मेट में खास दिलचस्पी नहीं है और वह टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं.

‘मैं टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए पैसे दूंगा’

हरभजन सिंह ने PTI से बातचीत में कहा, “मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा ध्यान मिलना चाहिए, क्योंकि इसका अपना अलग मजा है. अगर भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा है, तो मैं उसे देखना पसंद करूंगा. मैं टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए पैसे दूंगा.”

उन्होंने वनडे क्रिकेट को लेकर कहा, “मुझे ODI क्रिकेट में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है. मैं इसे देख चुका हूं और यह खत्म हो चुका है.” टेस्ट क्रिकेट को लेकर हरभजन की राय और भी स्पष्ट थी. उन्होंने कहा, “मेरी राय में टेस्ट क्रिकेट ही मुख्य क्रिकेट है और इसे जिंदा रखने के लिए जो भी करने की जरूरत है, ICC और बाकी सभी लोगों को वह करना चाहिए.”

फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने बदली फैंस की पसंद

हरभजन ने क्रिकेट में फ्रेंचाइजी लीग के बढ़ते प्रभाव पर भी बात की. उनका मानना है कि खेल का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बदल चुका है और इंटरनेशनल क्रिकेट की जगह कुछ हद तक फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने ले ली है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि 70 प्रतिशत बदलाव पहले ही हो चुका है. अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं और भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया या भारत में खेलता है, तो उसे देखने वाले लोग होते हैं. लेकिन अगर भारत श्रीलंका या अफगानिस्तान के खिलाफ खेलता है, तो उतनी व्यूअरशिप नहीं होती.”

हरभजन ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट की लोकप्रियता का उदाहरण देते हुए कहा, “लेकिन जब द हंड्रेड या BBL की बात आती है, तो मैदान भरे रहते हैं. IPL में लोगों को टिकट नहीं मिल पाते. इसलिए यह संस्कृति पहले ही बन चुकी है.” उन्होंने आगे कहा, “लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उन दो महीनों में रहती है. इसलिए यह बदलाव आ चुका है. इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा पीछे चला गया है. इसे दोबारा वहां तक ले जाना जहां यह पहले था, शायद थोड़ा मुश्किल होगा.”

यह भी पढ़ें- AUS vs BAN Highlights: पहले टेस्ट पर बांग्लादेश ने कसा शिकंजा, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का बुरा हाल

अश्विन भी ODI के भविष्य पर उठा चुके हैं सवाल

वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर रविचंद्रन अश्विन भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं. 2026 की शुरुआत में उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की स्थिति को लेकर अनिश्चितता जताई थी. अश्विन ने कहा था, “मैं 2027 वर्ल्ड कप के बाद ODI के भविष्य को लेकर निश्चित नहीं हूं. मैं इसे लेकर थोड़ा चिंतित हूं.” उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी का उदाहरण देते हुए यह भी बताया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के खेलने से लोगों की दिलचस्पी बढ़ी. अश्विन ने कहा था, “हम जानते हैं कि खेल हमेशा खिलाड़ियों से बड़ा होता है, लेकिन कई बार इन खिलाड़ियों को वापस आना पड़ता है ताकि खेल प्रासंगिक बना रहे.”

यह भी पढ़ें- युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Former Cricketer INDIAN CRICKET TEAM HARBHAJAN SINGH TEST CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
'ODI क्रिकेट मर गया है...', हरभजन सिंह के बयान पर बवाल
'ODI क्रिकेट मर गया है...', हरभजन सिंह के बयान पर बवाल
स्पोर्ट्स
एक्टिव क्रिकेटरों में 85 शतक के साथ नंबर-1 विराट कोहली, देखें टॉप-7 में कौन-कौन
एक्टिव क्रिकेटरों में 85 शतक के साथ नंबर-1 विराट कोहली, देखें टॉप-7 में कौन-कौन
स्पोर्ट्स
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
स्पोर्ट्स
कितने बजे शुरू होगा भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, कब और कहां देखें लाइव?
कितने बजे शुरू होगा भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, कब और कहां देखें लाइव?
Advertisement

वीडियोज

The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
तमिल सिनेमा
DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
स्पोर्ट्स
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
बिहार
बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
टेक्नोलॉजी
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget