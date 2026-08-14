एक्टिव क्रिकेटरों में 85 शतक के साथ नंबर-1 विराट कोहली, देखें टॉप-7 में कौन-कौन

क्रिकेट में हर दौर में कुछ ऐसे बल्लेबाज रहे हैं, जिनके नाम रिकॉर्ड बनाना जैसे आदत बन जाती है. पिछले डेढ़ दशक से विराट कोहली भी इसी श्रेणी में शामिल हैं. लगातार रन बनाने के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का ऐसा आंकड़ा खड़ा किया, जिसके करीब पहुंचना मौजूदा खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं है. कोहली फिलहाल एक्टिव क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके नाम 85 सेंचुरी दर्ज हैं. हालांकि, उनके बाद इंग्लैंड के जो रूट लगातार अपनी दूरी कम करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं रोहित शर्मा भी 50 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ इस खास क्लब में शामिल हैं. आइए जानते हैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-7 खिलाड़ियों के बारे में.

1. विराट कोहली - 85 शतक

इस लिस्ट में विराट कोहली का दबदबा सबसे ज्यादा है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 85 शतक लगाए हैं. इनमें 54 वनडे, 30 टेस्ट और 1 टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी शामिल है. कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में अब उनके पास शतकों की संख्या बढ़ाने का मौका केवल वनडे क्रिकेट में है. इसके बावजूद 85 शतकों के साथ वह एक्टिव क्रिकेटरों में सबसे आगे हैं और सर्वकालिक सूची में भी दूसरे स्थान पर हैं.

2. जो रूट - 61 शतक

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट 61 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. खासकर टेस्ट क्रिकेट में रूट का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. कोहली के मुकाबले रूट के नाम 24 शतक कम हैं, लेकिन वह अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय हैं. ऐसे में आने वाले समय में वह अपने आंकड़े को और बेहतर कर सकते हैं.

3. रोहित शर्मा - 50 शतक

भारतीय कप्तान रह चुके रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों की फिफ्टी पूरी कर ली है. उनके नाम अब 50 सेंचुरी हैं. रोहित ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब वह वनडे फॉर्मेट में ही खेल रहे हैं. इसके बावजूद 50 शतकों का आंकड़ा उन्हें एक्टिव क्रिकेटरों की सूची में तीसरे स्थान पर बनाए हुए है.

4. स्टीव स्मिथ - 49 शतक

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ इस सूची में 49 शतकों के साथ चौथे पायदान पर हैं. वह रोहित शर्मा से सिर्फ एक सेंचुरी पीछे हैं. स्मिथ लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट बल्लेबाजी के अहम स्तंभ रहे हैं. उनके पास जल्द ही शतकों का अर्धशतक पूरा करने का मौका है.

5. बाबर आजम - 32 शतक

पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 32 शतक हैं. उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता रही है. बाबर ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए अहम पारियां खेली हैं और 32 सेंचुरी के साथ इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं.

6. क्विंटन डी कॉक - 31 शतक

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक 31 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ छठे नंबर पर हैं. डी कॉक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई. खासकर वनडे क्रिकेट में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं.

7. शाई होप - 25 शतक

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप इस सूची में 25 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ सातवें स्थान पर हैं. वह खासतौर पर वनडे क्रिकेट में अपनी निरंतरता के लिए जाने जाते हैं. होप के पास अभी अपने शतक के आंकड़े को आगे बढ़ाने का मौका है और वह आने वाले वर्षों में इस सूची में ऊपर जा सकते हैं.

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एक्टिव क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक

विराट कोहली- 85

जो रूट- 61

रोहित शर्मा- 50

स्टीव स्मिथ- 49

बाबर आजम- 32

क्विंटन डी कॉक- 31

शाई होप- 25

विराट कोहली और जो रूट के बीच फिलहाल 24 शतकों का अंतर है. वहीं रोहित शर्मा 50 सेंचुरी के साथ तीसरे स्थान पर हैं. कोहली और रोहित दोनों अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं, जबकि जो रूट और स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज अपने-अपने करियर में आगे भी शतकों की संख्या बढ़ा सकते हैं.

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