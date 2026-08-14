पहले टेस्ट पर बांग्लादेश ने कसा शिकंजा, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का बुरा हाल

पहले टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 6 विकेट के नुकसान पर 351 रन बना लिए हैं. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर समेटने के बाद बांग्लादेश की कुल बढ़त 153 रनों की हो गई है. तंजीद हसन ने 101 रन की पारी खेल इतिहास रच दिया, वो ऐसे पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सेंचुरी लगाई हो. दूसरे दिन स्टंप्स तक मेहदी हसन और हसन महमूद क्रीज पर डटे हुए थे.

बांग्लादेश ने कसा शिकंजा

दूसरे दिन बांग्लादेश ने 96/1 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. बांग्लादेश टीम अभी 150 के स्कोर तक भी नहीं पहुंची थी कि मोमिनुल हक सिर्फ एक रन से अर्धशतक पूरा करने से चूक गए. उन्होंने 49 रन बनाए. उसके बाद तंजीद हसन और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब रुलाया और 93 रनों की पार्टनरशिप कर डाली. इससे पहले तंजीद और मोमिनुल के बीच 102 रनों की साझेदारी हुई थी.

ऑस्ट्रेलिया को पारी के 66वें ओवर में वापसी का मौका दिखा, जब नाथन लायन ने तंजीद को 101 के स्कोर पर आउट कर दिया. मुश्फिकुर रहीम और नजमुल शांतो ने कुछ देर तक पारी को संभाला और टीम का स्कोर 297 तक पहुंचाया. मगर अगले 11 रनों के भीतर बांग्लादेश ने 3 विकेट खो दिए. कंगारू गेंदबाजों की इस वापसी पर मेहदी हसन और हसन महमूद ने पानी फेरने का काम किया है, जो पिछले करीब 25 ओवर से बल्लेबाजी कर रहे हैं.

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तंजीद हसन का ऐतिहासिक शतक

बांग्लादेश के 26 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अब तक ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था, जिसने ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट सेंचुरी लगाई हो. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज शहरियार नफीस थे, जिन्होंने अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए कंगारू टीम के खिलाफ शतक लगाया था, लेकिन तंजीद हसन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले सबसे पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया पूरा जोर

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी किस तरह बेबस दिखी, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कप्तान पैट कमिंस ने कुल 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया. बांग्लादेश के बल्लेबाज 110 ओवर बैटिंग कर चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम मौकों को भुनाने में पूरी तरह नाकामयाब रही है. अब तक मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट चटकाए हैं, जबकि पैट कमिंस और नाथन लायन एक-एक बल्लेबाज को आउट कर पाए हैं. बांग्लादेश जो जो स्कोर खड़ा कर दिखाया है, उससे वह कम से कम 200-220 रनों की बढ़त लेना चाहेगी.

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