युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?

क्रिकेट में लगातार छह गेंदों पर छह छक्के लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह नजारा बेहद कम देखने को मिला है. अब तक सिर्फ चुनिंदा बल्लेबाज ही एक ओवर की सभी छह वैध गेंदों को छक्के के लिए मैदान से बाहर भेज पाए हैं. भारत के युवराज सिंह का नाम इस रिकॉर्ड से सबसे ज्यादा जुड़ा है. 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में छह छक्के लगाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.

हर्शल गिब्स ने सबसे पहले किया था कमाल

इंटरनेशनल क्रिकेट में इस रिकॉर्ड की शुरुआत 2007 में हुई थी. दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स ने वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड्स के खिलाफ लगातार छह छक्के लगाए थे. गिब्स ने डैन वैन बंगे के एक ओवर की हर गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने.

युवराज सिंह ने टी20 क्रिकेट में मचाई सनसनी

हर्शल गिब्स के कारनामे के कुछ ही महीने बाद युवराज सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में यह उपलब्धि हासिल कर ली. 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर की छह गेंदों पर लगातार छह छक्के लगाए. इस ओवर में कुल 36 रन बने. युवराज का यह प्रदर्शन आज भी टी20 क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है.

पोलार्ड समेत कई नाम जुड़े

इसके बाद वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ छह छक्के लगाए. उसी साल अमेरिका के जसकरन मल्होत्रा ने भी वनडे क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल की. नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2024 में कतर के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में लगातार छह छक्के जड़े. इसी साल समोआ के डेरियस विसर ने भी यह कारनामा किया. इसके बाद बुल्गारिया के मनान बशीर ने 2025 में इस क्लब में जगह बनाई. नेपाल के कुशल भुर्तेल ने 2026 में चीन के खिलाफ छह छक्के लगाकर सूची में अपना नाम शामिल कराया.

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छह छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

हर्शल गिब्स - दक्षिण अफ्रीका

युवराज सिंह - भारत

कीरोन पोलार्ड - वेस्टइंडीज

जस्करन मल्होत्रा - अमेरिका

दीपेंद्र सिंह ऐरी - नेपाल

डेरियस विसर - समोआ

मनान बशीर - बुल्गारिया

कुशल भुर्तेल - नेपाल

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