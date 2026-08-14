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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितने बजे शुरू होगा भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, कब और कहां देखें लाइव?

कितने बजे शुरू होगा भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, कब और कहां देखें लाइव?

India vs Sri Lanka Test Live Streaming: भारत और श्रीलंका की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज कल से शुरू हो रही है. कब और कहां लाइव आएगा पहला टेस्ट?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Aug 2026 02:26 PM (IST)
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भारत और श्रीलंका की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज कल से शुरू हो रही है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की उम्मीदों को जीवित रखना है, तो टीम इंडिया को यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी. यह मुकाबला गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है. उनके कोच रहते टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, लेकिन उनके अंडर भारत का टेस्ट रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है. शुभमन गिल समेत कई सारे भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेल रहे होंगे. इस सीरीज में दोनों टीमों के लिए बहुत सारी चीजें दांव पर लगी होंगी, लेकिन भारत में यह सीरीज किस चैनल और एप पर लाइव देखी जा सकती है. यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

कब और कहां देखें लाइव?

भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इसका लाइव प्रसारण करेगा. वहीं किसी एंड्रॉइड डिवाइस पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट सोनी लिव एप पर लाइव आएगा.

फ्री में कहां देखें?

आप भारत और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज को फ्री में भी देख सकते हैं. इसके लिए आपके पास डिश कनेक्शन होना जरूरी है. डीडी स्पोर्ट्स इस सीरीज का लाइव प्रसारण करने वाला है.

भारत का स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान

श्रीलंका का स्क्वाड: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका

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भारत और श्रीलंका का हालिया प्रदर्शन

एक तरफ भारतीय टीम है, जो नवंबर 2024 से लेकर अब तक ऐसी केवल एक टेस्ट सीरीज जीत पाई है जिसमें 2 या उससे अधिक टेस्ट खेले गए हों. मगर अपने 600वें टेस्ट में टीम इंडिया अपनी किस्मत बदल कर सही पटरी पर लौटना चाहेगी. दूसरी ओर श्रीलंका का हालिया रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं है. पिछले 8 टेस्ट मुकाबलों में श्रीलंका की टीम केवल एक जीत दर्ज कर पाई है, वहीं भारत के खिलाफ तो उसने 2015 के बाद कभी टेस्ट मैच जीता ही नहीं है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Aug 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka India National Cricket Team IND Vs SL 1st Test
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