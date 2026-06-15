इंतजार खत्म! आ गई 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा की वापसी की तारीख, इस लीग में लेंगे हिस्सा

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया. नीरज 19 जून से होने वाले दोहा डायमंड लीग 2026 में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. इवेंट के आयोजकों ने सोमवार (15 जून) को एंट्री की लिस्ट जारी की, जिससे नीरज की वापसी कहीं न कहीं कंफर्म हो गई.

यह नीरज के लिए 2026 का पहली प्रतियोगिता होगी. अब तक वह स्विट्जरलैंड में बैक इंजरी से रिकवर हो रहे थे. फिजियो ईशान मारवाहा और कोच जय चौधरी के साथ नीरज 47 दिन के आफ सीजन अभ्यास कैंप में हिस्सा ले रहे हैं. नीरज आखिरी बार टोक्यो में हुए 2025 के एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खेलते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें वह 8वें पायदान पर रहे थे.

बता दें कि नीरज का नाम दोहा डायमंड लीग की एंट्री में शामिल है. गौर करने वाली बात है कि इससे पहले 12 जून को जारी सूची में उनका नाम नहीं था. पिछले साल नीरज के लिए यह टूर्नामेंट काफी अच्छा गुजरा था. उन्होंने 2025 के दोहा डायमंड लीग में अपने थ्रो से 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था.

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यह नीरज के करियर में पहला मौका था कि जब उन्होंने कोई 90 मीटर या उससे ज्यादा दूर भाला फेंका था. इसके साथ उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था. हालांकि नीरज को करियर का बेस्ट थ्रो खिताब नहीं जितवा सका था, क्योंकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने छठे और आखिरी राउंड में 91.06 मीटर भाला फेंककर खिताब अपने नाम किया था.

दोहा डायमंड लीग में मौजूदा वर्ल्ड चैम्पियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकॉट और हाल ही में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो फेंकने वाले श्रीलंका के रूमेश तरंगा पथिरागे भी हिस्सा लेंगे. वहीं पेरिस ओलंपिक चैम्पियन पाकिस्तान के अरशद नदीम का नाम लिस्ट में नहीं है.

कॉमनवेल्थ गेम्स की लिस्ट में भी नीरज चोपड़ा का नाम शामिल

आगामी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिये रविवार को जारी की गई भारतीय एथलेटिक्स टीम में भी चोपड़ा का नाम शर्त के साथ शामिल किया गया है. उन्हें इसके लिये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का 82.61 मीटर का क्वालीफिकेशन मार्क हासिल करना होगा. अगर वह ग्लास्गो में अगले महीने होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं तो भारत के तीन भालाफेंक खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे. रोहित यादव और यशवीर भारतीय एथलेटिक्स सीरिज 9 के जरिये क्वालीफाई कर चुके हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से 02 अगस्त के बीच होने हैं.

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