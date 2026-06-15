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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 ने तोड़े व्यूअरशिप के पिछले सभी रिकॉर्ड, इतने करोड़ लोगों ने लाइव देखा 19वां सीजन

IPL 2026 ने तोड़े व्यूअरशिप के पिछले सभी रिकॉर्ड, इतने करोड़ लोगों ने लाइव देखा 19वां सीजन

IPL 2026 Viewership Record: आईपीएल के 19वें सीजन में व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए. इसके साथ फाइनल मैच में भी व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड कायम हो गया.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Jun 2026 08:35 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए. 19वां सीजन सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीजन बन गया. इसके साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया फाइनल मैच भी खुद में ऐतिहासिक बन गया. खिताबी मुकाबले ने भी व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड चकनाचूक कर दिए. 

इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में जियोस्टार के हवाले से बताया गया कि इस बार के आईपीएल सीजन ने सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हासिल की है. टीवी और डिजिटल को मिलाकर टोटल व्यूज 1.2 बिलियन (120 करोड़) पहुंचे. ब्रॉडकास्टर ने बताया कि 7% का इजाफा हुआ है. वहीं वॉच टाइम 870 बिलियन मिनट का रहा. 

RCB और GT ने फाइनल में भी तोड़ा रिकॉर्ड 

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया फाइनल टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच बन गया. खिताबी मुकाबले को 400 मिलियन (40 करोड़) स्क्रीन्स पर देखा गया. 

रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप को लेकर बात करते हुए जियोस्टार स्पोर्ट्स के CEO ईशान चटर्जी ने कहा, "आईपीएल 2026 एक ऐसा सीजन था जिसमें हमने एक असल में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, इस दिशा में अपना सफर शुरू किया. हमारी कोशिश हर स्क्रीन, हर इंटरैक्शन और हर पल को सार्थक बनाने की थी, ताकि फैंस न सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स देखें, बल्कि उससे ऐसे तरीकों से जुड़ें जो पूरी तरह से संदर्भ-आधारित और व्यक्तिगत हों."

उन्होंने आगे कहा, "सीजन के समापन के आंकड़े अलग-अलग प्लेटफार्मों पर हमारे जरिए किए गए प्रयासों का प्रमाण हैं, जिसमें सीटीवी का सामुदायिक अनुभव और क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुति अभूतपूर्व विकास के कारक साबित हुए हैं."

बेंगलुरु ने लगातार जीता था दूसरा खिताब 

बेंगलुरु ने इस बार लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया था. गुजरात के खिलाफ खेले गए फाइनल में आरसीबी ने 5 विकेट से जीत हासिल करके दूसरा टाइटल अपने नाम किया था. पिछले यानी 2025 के सीजन में बेंगलुरु ने पंजाब को हराकर पहला खिताब जीता था. बेंगलुरु ने शुरुआती दोनों टाइटल रजत पाटीदार की कप्तानी में जीते. 

 

यह भी पढ़ें: OMG! अरशद खान ने श्रीलंका को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 5 रन; पढ़ें लास्ट ओवर का रोमांच

Published at : 15 Jun 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
IPL 2026 JioStar IPL 2026 Viewership
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