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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलखिताबी रेस में बची अब सिर्फ 4 टीमें, देखें FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल का शेड्यूल

खिताबी रेस में बची अब सिर्फ 4 टीमें, देखें FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल का शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Semi Final Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल शेड्यूल तय हो गया है. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरे खिताब की ओर है. देखें दोनों सेमीफाइनल का पूरा शेड्यूल.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सफर 48 टीमों के साथ शुरू हुआ था, अब खिताबी रेस में सिर्फ 4 टीमें बनी हुई हैं. अर्जेंटीना लगातार दूसरे खिताब की ओर है, जिसने पिछले संस्करण में फ्रांस को फाइनल में हराया था. फ्रांस भी रेस में है, जिसने क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को हराया है. इंग्लैंड ओर स्पेन भी खिताबी दौड़ में शामिल हैं. यहां देखें दोनों सेमीफाइनल मैचों का शेड्यूल और भारत में ये कितने बजे शुरू होंगे? इसकी डिटेल.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्पेन पहुंची है. रविवार को हुए क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया. अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से रौंदा, हालांकि लियोनेल मेसी इस मैच में कोई गोल नहीं कर सके. इससे पहले शुक्रवार को फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराया था. शनिवार को स्पेन ने बेल्जियम पर 2-1 से जीत दर्ज की.

कब और किसके बीच है पहला सेमीफाइनल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच है. ये रोमांचक मुकाबला होगा. एक तरफ किलियन एम्बाप्पे होंगे तो दूसरी तरफ लामिन यमाल. ये मैच भारतीय समयनुसार 15 जुलाई को 12:30 AM बजे से होगा. स्पेन बनाम फ्रांस सेमीफाइनल अमेरिका के टेक्सास के अर्लिंग्टन में स्थित एटी एंड टी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे डलास स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है.

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फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल की डिटेल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा. ये मैच 16 जुलाई को 12:30 बजे से शुरू होगा. इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना मैच अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में स्थित मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में खेला जाएगा. इसे अटलांटा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है.

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कब है?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 20 जुलाई को 12:30 AM बजे से है. इससे पहले दोनों सेमीफाइनल हारने वाली टीमों के बीच तीसरे स्थान के लिए 19 जुलाई को मैच होगा, जो भारतीय समयनुसार 2:30 बजे शुरू होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
France Football Team England Football Team Argentina Football Team Spain Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026
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