इस फुटबॉल खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड ने लूटी महफिल, ग्लैमरस लुक ने जीता फैंस का दिल; दिलकश तस्वीरें

Neymar Girlfriend Bruna Biancardi: खेल जगत में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 की गूंज जोरों पर है. टूर्नामेंट तीन देशों की मेजबानी में खेला जा रहा है. मैक्सिको से फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुई. इसके अलावा यूएसए और कनाडा सह-मेजबान है. वर्ल्ड कप में ब्राजील का पहला मुकाबला मोरक्को से न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया. मैच के बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार (Neymar) की गर्लफ्रेंड ब्रूना बियानकार्डी (Bruna Biancardi) ने सबका ध्यान खींचा.

मैच के बीच में कई बार कैमरा उनके ऊपर गया. फैंस को ब्रूना का आउटफिट काफी पसंद आया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के जरिए भी शेयर की थीं. नेमार की पार्टरनर के लुक पर मानिए सब फिदा हो गए.

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सोशल मीडिया पर भी फैंस ने ब्रूना की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दीं. फैंस ने उन्हें अलग-अलग खिताब से नवाजा. किसी ने वर्ल्ड कप की क्वीन कहा, तो किसी ने तारीफ में कुछ अलग लिखा. इंस्टाग्राम पर उनका कॉमेंटबॉक्स तारीफों से भरा हुआ था.

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नेमार ने नहीं खेला मैच

बता दें कि इंजरी के चलते नेमार मुकाबले में नहीं खेल सके, लेकिन वह मैदान पर पहुंचे थे. स्टेडियम में नेमार और ब्रूना की मुलाकात हुई. दोनों की मुलाकात ने भी सबका ध्यान खींचा था.

Bruna Biancardi with an elegant look cheering for Neymar and the Brazilian team.. pic.twitter.com/29nfSkEmeD — Jude (@Judealha) June 14, 2026

O Neymar com os filhos e a esposa a Bruna Biancardi



Muito piticos 🤌🏽❤️ pic.twitter.com/VzPebJV8JR — lype (@lypetomaz) June 14, 2026

बताते चलें कि ब्रूना बियानकार्डी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 15 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वह फैंस के लिए अक्सर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. अक्सर वह नेमार के साथ भी तस्वीरें शेयर करती हैं.

ड्रॉ पर खत्म हुआ मैच

ब्राजील और मोरक्को के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ. जाहिर तौर पर मुकाबले में ब्राजील को नेमार की कमी खली. पहले हाफ में 21 मिनट पर मोरक्को के लिए इस्माइल सैबारी ने गोल दागा. इसके बाद 32वें मिनट पर ब्राजील की तरफ से विनिसियस जूनियर ने गोल करके स्कोर पर 1-1 की बराबरी पर ला दिया. इसके बाद दोनों ही टीमों के खिलाड़ी गोल करने में नाकाम रहे और मैच ड्रॉ पर ही समाप्त हो गया.

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