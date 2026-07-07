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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सMS Dhoni Birthday: धोनी ने 0.08 सेकेंड में किया था स्टंप आउट, बर्थडे के अवसर पर जाने पांच बड़े रिकॉर्ड

MS Dhoni Birthday: धोनी ने 0.08 सेकेंड में किया था स्टंप आउट, बर्थडे के अवसर पर जाने पांच बड़े रिकॉर्ड

महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची झारकंड में हुआ था. उनकी गिनती दुनिया के सर्वक्षेष्ठ खिलाड़ियों में होती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 07 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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आज 7 जुलाई को एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर का जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी और विकटकीपिंग से पूरी दुनिया का दिल जीता. हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का जिनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड में हुआ था. भारत के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज़ एम एस धोनी की गिनती दुनिया के सर्वक्षेष्ठ खिलाड़ियों में होती थी.

आज का दिन धोनी के सभी फैंस के लिए बेहद खास होने है. आज उनका जन्मदिन है. ऐसे में आइए जानते हैं उनके करियर के बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में.

धोनी के नाम बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड  रहे और उनका नाम आज भी क्रिकेट रिकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. आइए उनके पांच बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं.

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सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी

एमएस धोनी तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 के सबसे ज्यादा मुकाबलों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने कुल 332 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से उनकी कप्तानी की बदौलत भारत ने 178 बार जीत दर्ज की है. इसमें 120 मुकाबलों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. धोनी ने 200 वनडे मैच, 75टी20 मैच और 60 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के लिए कप्तानी की है.

195 बार स्टम्पिंग

धोनी के नाम एक और बेहद खास रिकॉर्ड है. वो अपनी विकेटकीपिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर थे. उनके नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टम्पिंग का रिकॉर्ड रहा है. 538 इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने 195 बार स्टम्पिंग की हुई है.

0.08 सेकेंड में स्टंप आउट

उन्होंने वेस्टइंडीज के कीमो पॉल को सबसे तेज 0.08 सेकेंड में स्टंप आउट करके न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. यह रिकॉर्ड आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज स्पम्पिंग का रिकॉर्ड बना हुआ है.

84 बार बिना आउट हुए प्वेलियन वापस लौटे

महेंद्र सिंह धोनी के नाम वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा बार नाबाद रहने का रिकॉर्ड भी रहा है. वह 84 बार बिना आउट हुए प्वेलियन वापस लौटे हैं.

 3 आईसीसी ट्रॉफी 

एमएस धोनी के नाम 3 आईसीसी ट्रॉफी रही और ऐसा करिश्मा करने वाले वे इकलौते कप्तान रहे हैं. टीम इंडिया ने धोनी की कप्तानी में साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. 

यह भी पढ़ें- 14 बार ICC ट्रॉफी का खिताब ऑस्ट्रेलिया के नाम, इन दो देशों के नाम सबसे कम ट्रॉफी, भारत का नाम भी लिस्ट में

Published at : 07 Jul 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
MAHENDRA SINGH DHONI Cricket Viral News
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