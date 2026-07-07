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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: USA, मेक्सिको, कनाडा...तीनों मेजबान देश टूर्नामेंट से बाहर, किन देशों ने कटाया क्वार्टर फाइनल का टिकट, जानिए

FIFA World Cup 2026: USA, मेक्सिको, कनाडा...तीनों मेजबान देश टूर्नामेंट से बाहर, किन देशों ने कटाया क्वार्टर फाइनल का टिकट, जानिए

फीफा वर्ल्ड कप 2026 'रांउड ऑफ 16' की जंग से तीन मेजबान देशों का सफर खत्म हो गया है. क्वार्टर फाइनल की रेस में हमें कनाडा, मेक्सिको और USA खेलते नहीं दिखेंगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 07 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 'रांउड ऑफ 16' की जंग से तीन मेजबान देशों का सफर खत्म हो गया है. मुकाबला अब क्वार्टर फाइनल की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस क्वार्टर फाइनल की रेस में हमें कनाडा, मेक्सिको और USA खेलते नहीं दिखेंगे.

USA टूर्नामेंट से बाहर

आज यानी 7 जुलाई, राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने USA को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. इसके साथ USA का 24 साल बाद क्वार्टर फाइनल में खेलने का सपना भी सपना रह गया.

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कनाडा भी क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर

फीफा विश्वकप 2026 से सबसे पहले मेजबान देश कनाडा बाहर हुआ था. 4 जुलाई को मोरक्को-कनाडा के बीच 'राउंड ऑफ 16' का मुकाबला खेला गया था. इस मैच में मोरक्को ने 3-0 से जीत दर्ज की थी और कनाडा को क्वार्टर फाइनल की रेस में जाने से रोक दिया था.

मेक्सिको भी क्वार्टर फाइनल की रेस से हुआ बाहर

कनाडा के बाद मेजबान देश मेक्सिको भी फीफा विश्वकप क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हो गया था. 6 जुलाई को इंग्लैंड-मेक्सिको के बीच 'राउंड ऑफ 16' का मैच खेला गया था. इस मैच को इंग्लैंड ने 3-2 से जीत दर्ज की थी और क्वार्टर फाइनल का टिकेट पक्का किया था.

48 देश फीफा विश्वकप 2026 मे भाग लिए थे

फीफा विश्वकप 2026 इन तीन मेजबान देश USA,मेक्सिको, कनाडा में आयोजित कराए गए थे,लेकिन तीनों देशों का सफर अब खत्म हो चुका है और वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.अब ये तो तय है कि कोई महमान देश ही इस बार का खिताब जितेगा.आपको बताते दें की पहली बार 48 देश फीफा विश्वकप 2026 मे भाग लिए थे और इन तीन मेजबान देशों के 16 शहरों में कराए गए थे.

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Published at : 07 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Canada MEXICO USA  FIFA World Cup 2026
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