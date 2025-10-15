हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ODI Record: भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटकने का रिकॉर्ड बनाया है, देखें टॉप 5 की लिस्ट

भारतीय गेंदबाजों ने ODI सीरीज में विकेटों की झड़ी लगाकर टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. जानिए कौन हैं वो भारतीय गेंदबाज जिन्होंने एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 15 Oct 2025 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

ODI Record: भारतीय क्रिकेट टीम को हमेशा उसकी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन वक्त के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी अपना जलवा दिखाया है. एक समय था जब विदेशी धरती पर भारतीय गेंदबाज संघर्ष करते दिखते थे, लेकिन अब भारतीय पेसर्स और स्पिनर्स हर हालात में मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं. आइए नजर डालते हैं उन भारतीय गेंदबाजों पर जिन्होंने किसी एकदिवसीय सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेकर इतिहास रचा है.

मोहम्मद शमी - 24 विकेट (विश्व कप 2023, भारत)

2023 वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया था. उन्होंने सिर्फ 7 मैचों में 24 विकेट झटके और टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 विकेट पर 57 रन रहा. शमी का औसत (10.70) और स्ट्राइक रेट (12.2) दोनों ही इस टूर्नामेंट में बेमिसाल रहे.

जहीर खान - 21 विकेट (विश्व कप 2011)

भारत के 2011 वर्ल्ड कप हीरो जहीर खान ने उस टूर्नामेंट में 9 मैचों में 21 विकेट चटकाए. उन्होंने नई और पुरानी गेंद से शानदार नियंत्रण दिखाया. उनकी गेंदबाजी ने भारत को 28 साल बाद विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. उनका बेस्ट फिगर 3/20 रहा और उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 4.83 था.

जसप्रीत बुमराह - 20 विकेट (विश्व कप 2023, भारत)

2023 वर्ल्ड कप में ही जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ और अनुशासन से बल्लेबाजों को परेशान किया था. उन्होंने 11 मैचों में 20 विकेट हासिल किए और इस दौरान उनका औसत 18.65 का रहा. बुमराह का इकॉनमी रेट (4.06) टूर्नामेंट के सबसे किफायती गेंदबाजों में से एक था.

कपिल देव - 20 विकेट (ऑस्ट्रेलिया, 1985/86)

टीम इंडिया के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने 1985/86 की बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए 12 मैचों में 20 विकेट लिए थे. उस समय उनकी तेज और उछालभरी गेंदबाजी ने विदेशी बल्लेबाजों को परेशान कर दिया था. इस दौरान उनका औसत 19.55 और इकॉनमी रेट 3.46 रहा.

जावागल श्रीनाथ - 18 विकेट (न्यूजीलैंड दौरा 2002/03)

2003 में न्यूजीलैंड की तेज और ठंडी पिचों पर जावागल श्रीनाथ ने शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने 7 मैचों में 18 विकेट झटके थे. इस दौरान उनका औसत 11.16 और इकॉनमी रेट 3.03 रहा, जो उस दौर में असाधारण था. 

Published at : 15 Oct 2025 06:39 AM (IST)
ODI Record INDIAN CRICKET TEAM JASPRIT BUMRAH MOHAMMED SHAMI
