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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सधोनी नहीं इस भारतीय क्रिकेटर को मोइन अली ने बताया सबसे तेज समझ वाला

धोनी नहीं इस भारतीय क्रिकेटर को मोइन अली ने बताया सबसे तेज समझ वाला

मोईन ने कहा कि 2018 और 2019 के IPL सीज़न में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में नेहरा के साथ बिताए समय से उन्हें खेल को समझने और उसे संभालने की नेहरा की काबिलियत का साफ़ अंदाज़ा हो गया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 03 Aug 2026 08:29 AM (IST)
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इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ और गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा को क्रिकेट की सबसे तेज़ समझ रखने वाला व्यक्ति बताया है, जिनके साथ उन्होंने काम किया है. उन्होंने नेहरा को एमएस धोनी समेत कई जाने-माने नामों से भी आगे रखा है.

मोईन ने कहा कि 2018 और 2019 के IPL सीज़न में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में नेहरा के साथ बिताए समय से उन्हें खेल को समझने और उसे संभालने की नेहरा की काबिलियत का साफ़ अंदाज़ा हो गया.

नेहरा के कोचिंग सफ़र की शुरुआत RCB के साथ बॉलिंग कोच के तौर पर हुई थी. उनके कार्यकाल के दौरान टीम को संघर्ष करना पड़ा और RCB के लगातार अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा. हालांकि, 2022 में गुजरात टाइटंस के हेड कोच बनने पर उन्हें एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई. अपने पहले ही IPL सीज़न में GT ने ख़िताब जीता, जिससे नेहरा IPL ट्रॉफ़ी जीतने वाले पहले भारतीय हेड कोच बन गए.

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तब से लेकर अब तक गुजरात टाइटन्स ने पांच सीज़न में सिर्फ़ एक बार प्लेऑफ़ में जगह नहीं बनाई है.पहले अक्सर टूर्नामेंट की शुरुआत में उन्हें जीत की दावेदारों में नहीं गिना जाता था.

'बियर्ड बिफोर विकेट' पॉडकास्ट पर बात करते हुए मोईन ने बताया कि उनकी नज़र में कौन एक बेहतरीन क्रिकेट थिंकर होता है. उन्होंने कहा, "मेरे लिए क्रिकेटिंग ब्रेन वाला व्यक्ति वह है जो खेल की लगभग हर स्थिति को समझता है."

News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, " नेहरा के पास हर स्थिति के लिए कोई न कोई जवाब या थ्योरी होती है. वे हर पहलू पर बात करते हैं जैसे, 'वह खिलाड़ी उतना अच्छा क्यों नहीं है, वह अच्छा क्यों है, इस स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है." 

मोईन ने आगे कहा कि ज़रूरी नहीं कि उनके आइडिया हर बार काम ही करें लेकिन उनमें कुछ तो खास बात है. वे गुजरात के कोच हैं; वे कुछ समय के लिए RCB में भी मेरे साथ थे. जब क्रिकेट की समझ की बात आती है, तो उन्हें पता होता है कि वे क्या कह रहे हैं. उन्हें पता है कि टीम का माहौल कैसे बनाना है और लोगों, खिलाड़ियों व कोचों के साथ कैसे पेश आना है. उनका क्रिकेट दिमाग वाकई कमाल का है."

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 03 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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Moeen Ali Ashish Nehra MS DHONI
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