हर चौथी गेंद पर विकेट, राशिद खान ने क्रिकेट में लिखा नया इतिहास

राशिद खान ने क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है. उन्होंने इंग्लैंड में खेली जा रही द हंड्रेड लीग में बड़ा कारनामा किया है. उन्होंने रविवार को खेले गए मैच में मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के खिलाफ हर चौथी गेंद पर विकेट लिया. वो इस लीग के इतिहास के ऐसे केवल आठवें गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट झटके हों.

रविवार को खेले गए मुकाबले में MI लंदन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. विल जैक्स और निकोलस पूरन ने तूफानी अंदाज में अर्धशतक लगाया. जवाब में मैंचेस्टर सुपर जायंट्स की पूरी टीम 138 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और 45 रनों के अंतर से मैच हार गई.

राशिद खान ने रचा इतिहास

दरअसल द हंड्रेड लीग में एक गेंदबाज पारी में 20 ही गेंद फेंक सकता है. मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में राशिद ने 20 गेंदों में सिर्फ 17 रन देकर 5 विकेट लिए. उन्होंने औसतन अपने स्पेल की हर चौथी गेंद पर विकेट लिया. राशिद ने 20 में से 9 डॉट गेंद भी फेंकी.

राशिद खान ऐसे केवल आठवें गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने द हंड्रेड लीग के इतिहास में 5-विकेट हॉल की उपलब्धि हासिल की है. उनसे पहले इमरान ताहिर, हेनरी ब्रूक्स, मर्चेन्ट डी लेंज, जोशुआ लिटिल, केल्विन हैरिसन, सैम कर्रन और टिम साउदी ही ऐसा कर पाए थे. अब अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान का नाम भी इस ऐतिहासिक लिस्ट में जुड़ गया है.

टेबल में दूसरे स्थान पर MI लंदन

MI लंदन द्वारा मिले 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए केवल कप्तान एडन मार्करम बड़ी पारी खेल सके. मार्करम ने 26 गेंद में 50 रन बनाए. उनके अलावा टीम का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. 45 रनों की इस जीत से MI लंदन ने पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. MI की टीम ने प्लेऑफ क्वालीफिकेशन के लिए अपनी दावेदारी बहुत मजबूत कर ली है. पहले स्थान पर ट्रेंट रॉकेट्स है.

यह भी पढ़ें:

कौन है आकीब नबी, जिनको बुमराह की जगह टीम इंडिया में खेलेंगे

जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?