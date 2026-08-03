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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहर चौथी गेंद पर विकेट, राशिद खान ने क्रिकेट में लिखा नया इतिहास

हर चौथी गेंद पर विकेट, राशिद खान ने क्रिकेट में लिखा नया इतिहास

Rashid Khan Fifer The Hundred League: इंग्लैंड में खेली जा रही द हंड्रेड लीग में अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने इतिहास रच दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 08:22 AM (IST)
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राशिद खान ने क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है. उन्होंने इंग्लैंड में खेली जा रही द हंड्रेड लीग में बड़ा कारनामा किया है. उन्होंने रविवार को खेले गए मैच में मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के खिलाफ हर चौथी गेंद पर विकेट लिया. वो इस लीग के इतिहास के ऐसे केवल आठवें गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट झटके हों.

रविवार को खेले गए मुकाबले में MI लंदन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. विल जैक्स और निकोलस पूरन ने तूफानी अंदाज में अर्धशतक लगाया. जवाब में मैंचेस्टर सुपर जायंट्स की पूरी टीम 138 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और 45 रनों के अंतर से मैच हार गई.

राशिद खान ने रचा इतिहास

दरअसल द हंड्रेड लीग में एक गेंदबाज पारी में 20 ही गेंद फेंक सकता है. मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में राशिद ने 20 गेंदों में सिर्फ 17 रन देकर 5 विकेट लिए. उन्होंने औसतन अपने स्पेल की हर चौथी गेंद पर विकेट लिया. राशिद ने 20 में से 9 डॉट गेंद भी फेंकी.

राशिद खान ऐसे केवल आठवें गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने द हंड्रेड लीग के इतिहास में 5-विकेट हॉल की उपलब्धि हासिल की है. उनसे पहले इमरान ताहिर, हेनरी ब्रूक्स, मर्चेन्ट डी लेंज, जोशुआ लिटिल, केल्विन हैरिसन, सैम कर्रन और टिम साउदी ही ऐसा कर पाए थे. अब अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान का नाम भी इस ऐतिहासिक लिस्ट में जुड़ गया है.

टेबल में दूसरे स्थान पर MI लंदन

MI लंदन द्वारा मिले 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए केवल कप्तान एडन मार्करम बड़ी पारी खेल सके. मार्करम ने 26 गेंद में 50 रन बनाए. उनके अलावा टीम का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. 45 रनों की इस जीत से MI लंदन ने पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. MI की टीम ने प्लेऑफ क्वालीफिकेशन के लिए अपनी दावेदारी बहुत मजबूत कर ली है. पहले स्थान पर ट्रेंट रॉकेट्स है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Aug 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Rashid Khan The Hundred League MI London Manchester Super Giants
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