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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन है आकीब नबी, जिनको बुमराह की जगह टीम इंडिया में खेलेंगे

कौन है आकीब नबी, जिनको बुमराह की जगह टीम इंडिया में खेलेंगे

जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं. उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 03 Aug 2026 08:11 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लग सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी तक घुटने की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. ऐसे में उनके सीरीज से बाहर रहने की संभावना है. उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया जा सकता है.

बुमराह की फिटनेस अपडेट 

रिपोर्ट्स के मुताबिक , बुमराह के घुटने की चोट शुरुआत में जितनी सामान्य लग रही थी, उससे अधिक गंभीर साबित हुई है. बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्पोर्ट्स साइंस टीम उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर उतारने के पक्ष में नहीं है. टीम प्रबंधन भविष्य के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. BCCI के एक सूत्र ने PTI से कहा, 'बुमराह फिट नहीं हैं और उनकी जगह आकिब नबी को चुना गया है.'

सूत्र ने यह भी बताया कि पहले उम्मीद थी कि बुमराह कम से कम एक टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल टीम ने फिलहाल उन्हें खेलने की मंजूरी नहीं दी है.

पहली बार टीम इंडिया में मौका

अगर आकिब नबी का चयन होता है तो यह उनके करियर का पहला मौका होगा, जब वह सीनियर भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे. वह परवेज रसूल और उमरान मलिक के बाद जम्मू-कश्मीर से भारत की सीनियर टीम में जगह बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे. आकिब नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं और जम्मू-कश्मीर की सफलता में अहम भूमिका निभाई है. वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.

श्रीलंका सीरीज 15 अगस्त से

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में होगा. हालांकि अगर बुमराह दूसरे टेस्ट से पहले फिट भी हो जाते हैं, तब भी मेडिकल टीम उनके वर्कलोड को देखते हुए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती.

टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें

बुमराह के अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर भी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण कम से कम पहले टेस्ट से बाहर हैं. वहीं बी साई सुदर्शन भी चोट से उबर रहे हैं. वह फिलहाल बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास कर रहे हैं और उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा.

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कौन हैं आकिब नबी?

आकिब नबी का जन्म 4 नवंबर 1996 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में हुआ था. वे दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं. आकिब अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. दलीप ट्रॉफी में एक मैच के दौरान लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेने का कारनामा भी उनके नाम दर्ज है.  आईपीएल 2026 की नीलामी में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 03 Aug 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka JASPRIT BUMRAH Aquib Nabi
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