MI vs RCB WPL 2026 Live Streaming: महिला क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आगाज धमाकेदार मुकाबले के साथ होने जा रहा है. टूर्नामेंट का पहला मैच मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला 9 जनवरी यानी आज शुक्रवार को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में आयोजित होगा.

MI vs RCB: टूर्नामेंट का पहला मुकाबला

डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस इस सीजन अपने खिताब की रक्षा के इरादे से मैदान में उतरेगी. टीम की कप्तानी भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर करेंगी. दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना के हाथों में होगी. दोनों ही टीमें स्टार खिलाड़ियों से सजी हैं और सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अब तक WPL में मुंबई और बेंगलुरु की टीमें आमने-सामने 7 बार भिड़ चुकी हैं. इनमें से मुंबई इंडियंस ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि RCB को 3 मैचों में जीत मिली है. ऐसे में यह मैच आरसीबी के लिए रिकॉर्ड बराबर करने का शानदार मौका होगा, वहीं मुंबई की नजर बढ़त और मजबूत करने पर रहेगी.

MI vs RCB: मैच का समय

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच यह मुकाबला शाम 7:30 बजे (IST) शुरू होगा. वहीं, टॉस शाम 7:00 बजे किया जाएगा.

MI vs RCB: लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं, जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, वे JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं.

दोनो टीमों के स्क्वॉड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, प्रथ्योषा कुमार, डी. हेमलता, सयाली सतघरे

मुंबई इंडियंस - हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नैट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सैका इशाक, मिल्ली इलिंगवर्थ.