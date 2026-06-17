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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी-विशेन हलाम्बागे विवाद पर ले लिया गया एक्शन, मैच रेफरी ने सुनाई क्या सजा

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी-विशेन हलाम्बागे विवाद पर ले लिया गया एक्शन, मैच रेफरी ने सुनाई क्या सजा

ट्राई नेशन ए सीरीज के मुकाबले के बाद हुए विवाद में विशेन हलाम्बागे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. वहीं वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ किसी सजा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 07:18 AM (IST)
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श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच दांबुला में सोमवार को खेले गए ट्राई नेशन ए सीरीज के मुकाबले के बाद हुए विवाद पर अब कार्रवाई की गई है. मैच समाप्त होने के बाद इंडिया ए के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका ए के खिलाड़ी विशेन हलाम्बागे के बीच मैदान पर तीखी झड़प देखने को मिली थी. इस घटना के बाद मैच रेफरी ने मामले में शामिल खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए हैं.

विशेन हलाम्बागे पर सबसे कड़ी कार्रवाई

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले में श्रीलंका ए के खिलाड़ी विशेन हलाम्बागे को सबसे बड़ी सजा मिली है. बताया गया है कि इंडिया ए की हार के बाद जब वैभव सूर्यवंशी मैदान से बाहर जा रहे थे, तब हलाम्बागे ने उन्हें उकसाने की कोशिश की थी. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस बढ़ी और मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया. मैच रेफरी ने इस व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए हलाम्बागे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. हालांकि उनके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध या जुर्माने का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है.

निरोशन डिकवेला पर भी लगा जुर्माना

इस विवाद के दौरान श्रीलंका ए के विकेटकीपर निरोशन डिकवेला भी चर्चा में रहे. अनुभवी खिलाड़ी डिकवेला दोनों खिलाड़ियों के बीच बढ़ते तनाव को शांत कराने की कोशिश करते दिखाई दिए थे. इसके बावजूद उन पर भी जुर्माना लगाया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि डिकवेला पर लगाया गया दंड इस विवाद से अलग किसी अनुशासनहीनता के मामले से जुड़ा हुआ है. हालांकि उन्होंने कौन-सा नियम तोड़ा, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. 32 वर्षीय डिकवेला श्रीलंका के लिए लंबा अंतरराष्ट्रीय करियर खेल चुके हैं. उन्होंने अब तक 54 टेस्ट, 55 वनडे और 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है.

वैभव सूर्यवंशी की सजा को लेकर तस्वीर साफ नहीं

इंडिया ए के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में किसी तरह की औपचारिक सुनवाई आयोजित नहीं की गई. बताया गया है कि मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने मैदान पर मौजूद अंपायरों की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला लिया. 42 वर्षीय प्रदीप जयप्रकाश स्वयं भी श्रीलंका के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं.

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सुपर ओवर में मिली थी इंडिया ए को हार

मुकाबले की बात करें तो निर्धारित 100 ओवर के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबरी पर रहा था, जिसके चलते मैच का फैसला सुपर ओवर से किया गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में 16 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया ए की ओर से वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे बल्लेबाजी के लिए आए. हालांकि भारतीय जोड़ी 9 रन ही बना सकी और टीम को हार का सामना करना पड़ा. इसी मुकाबले के बाद मैदान पर वैभव सूर्यवंशी और विशेन हलाम्बागे के बीच विवाद देखने को मिला, जिस पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ें- IND VS AFG: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मंथन का दौर तेज, आज दूसरे ODI के लिए किसको मिलेगा टीम में मौका

Published at : 17 Jun 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi Vishen Halambage Tri-Nation A Series
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