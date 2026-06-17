IND A VS SRI A: एक मैच और तीन विलेन, जानिए इंडिया ए की हार के पीछे कौन-कौन जिम्मेदार

श्रीलंका के दांबुला में खेला गया इंडिया ए और श्रीलंका ए का मुकाबला उन मैचों में शामिल रहा, जिसने आखिरी पल तक रोमांच बनाए रखा. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और नतीजा तय करने के लिए सुपर ओवर का सहारा लेना पड़ा. हालांकि अंत में बाजी मेजबान टीम के हाथ लगी और भारतीय टीम को निराश होकर मैदान छोड़ना पड़ा.



पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए की शुरुआत ज्यादा मजबूत नहीं रही. टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही और एक समय बड़ा स्कोर बनाना मुश्किल लग रहा था. ऐसे हालात में सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए टीम को 265 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. शेडगे ने 72 रन जोड़े जबकि विप्रज के बल्ले से 51 रन निकले.



लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए ने भी जोरदार जवाब दिया. उनके बल्लेबाजों ने अंत तक संघर्ष किया और स्कोर बराबरी पर पहुंचा दिया. सदीरा समरविक्रमा की 91 रन की पारी टीम के लिए काफी अहम साबित हुई. निर्धारित ओवरों में दोनों टीमों का स्कोर समान रहने के कारण मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया.

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भारत की हार को सिर्फ एक वजह से नहीं जोड़ा जा सकता. मैच में कई ऐसे पल आए जिन्होंने नतीजे की दिशा बदल दी. सबसे पहले पेनल्टी रन का मामला सामने आया. बल्लेबाजी के दौरान विप्रज निगम से दो बार ऐसी गलती हुई, जिसके कारण विपक्षी टीम के खाते में कुल 10 अतिरिक्त रन जुड़ गए. इतने करीबी मुकाबले में यह नुकसान बाद में काफी बड़ा साबित हुआ.



इसके अलावा सुपर ओवर में गेंदबाजी भी भारत के पक्ष में नहीं रही. टीम प्रबंधन ने अरशद खान पर भरोसा जताया, लेकिन वह दबाव में सटीक लाइन और लेंथ नहीं रख पाए. उनके ओवर में अतिरिक्त रन भी निकले, जिससे श्रीलंका ए को मजबूत बढ़त मिल गई. सुपर ओवर में दिए गए 16 रन भारतीय टीम के लिए मुश्किल लक्ष्य बन गए.



बल्लेबाजी की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी से काफी उम्मीदें थीं. उन्होंने मुख्य पारी में तेज शुरुआत की कोशिश जरूर की, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके. सुपर ओवर में भी उनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद थी, मगर वह टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाए. भारत को छह गेंदों में 17 रन चाहिए थे, लेकिन लक्ष्य काफी दूर रह गया.



मुकाबले के बाद मैदान पर कुछ देर के लिए माहौल भी गर्म नजर आया. दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच बहस हुई, जिससे मैच की चर्चा और बढ़ गई. हालांकि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई.



यह मुकाबला एक बार फिर दिखाता है कि क्रिकेट में छोटे अंतर ही बड़े नतीजे तय करते हैं. कुछ अतिरिक्त रन, कुछ गलत फैसले और दबाव के क्षणों में चूके मौके भारत पर भारी पड़ गए. अब इंडिया ए के सामने चुनौती साफ है. अगर टीम को फाइनल की दौड़ में बने रहना है तो अगले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

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