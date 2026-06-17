हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND A VS SRI A: एक मैच और तीन विलेन, जानिए इंडिया ए की हार के पीछे कौन-कौन जिम्मेदार

IND A VS SRI A: एक मैच और तीन विलेन, जानिए इंडिया ए की हार के पीछे कौन-कौन जिम्मेदार

दांबुला में इंडिया A जीत के बेहद करीब थी, लेकिन पेनल्टी रन, महंगे सुपर ओवर और अहम मौके पर चूकी बल्लेबाजी ने टीम को हार की ओर धकेल दिया.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 06:33 AM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका के दांबुला में खेला गया इंडिया ए और श्रीलंका ए का मुकाबला उन मैचों में शामिल रहा, जिसने आखिरी पल तक रोमांच बनाए रखा. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और नतीजा तय करने के लिए सुपर ओवर का सहारा लेना पड़ा. हालांकि अंत में बाजी मेजबान टीम के हाथ लगी और भारतीय टीम को निराश होकर मैदान छोड़ना पड़ा.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए की शुरुआत ज्यादा मजबूत नहीं रही. टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही और एक समय बड़ा स्कोर बनाना मुश्किल लग रहा था. ऐसे हालात में सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए टीम को 265 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. शेडगे ने 72 रन जोड़े जबकि विप्रज के बल्ले से 51 रन निकले.

लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए ने भी जोरदार जवाब दिया. उनके बल्लेबाजों ने अंत तक संघर्ष किया और स्कोर बराबरी पर पहुंचा दिया. सदीरा समरविक्रमा की 91 रन की पारी टीम के लिए काफी अहम साबित हुई. निर्धारित ओवरों में दोनों टीमों का स्कोर समान रहने के कारण मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया.

 ये भी पढ़े- फेसबुक पोस्ट पर फूटा सौरव गांगुली का गुस्सा, पुलिस थाने पहुंचे 'दादा'; जानें पूरा मामला

भारत की हार को सिर्फ एक वजह से नहीं जोड़ा जा सकता. मैच में कई ऐसे पल आए जिन्होंने नतीजे की दिशा बदल दी. सबसे पहले पेनल्टी रन का मामला सामने आया. बल्लेबाजी के दौरान विप्रज निगम से दो बार ऐसी गलती हुई, जिसके कारण विपक्षी टीम के खाते में कुल 10 अतिरिक्त रन जुड़ गए. इतने करीबी मुकाबले में यह नुकसान बाद में काफी बड़ा साबित हुआ.

इसके अलावा सुपर ओवर में गेंदबाजी भी भारत के पक्ष में नहीं रही. टीम प्रबंधन ने अरशद खान पर भरोसा जताया, लेकिन वह दबाव में सटीक लाइन और लेंथ नहीं रख पाए. उनके ओवर में अतिरिक्त रन भी निकले, जिससे श्रीलंका ए को मजबूत बढ़त मिल गई. सुपर ओवर में दिए गए 16 रन भारतीय टीम के लिए मुश्किल लक्ष्य बन गए.

बल्लेबाजी की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी से काफी उम्मीदें थीं. उन्होंने मुख्य पारी में तेज शुरुआत की कोशिश जरूर की, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके. सुपर ओवर में भी उनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद थी, मगर वह टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाए. भारत को छह गेंदों में 17 रन चाहिए थे, लेकिन लक्ष्य काफी दूर रह गया.

मुकाबले के बाद मैदान पर कुछ देर के लिए माहौल भी गर्म नजर आया. दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच बहस हुई, जिससे मैच की चर्चा और बढ़ गई. हालांकि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई.

यह मुकाबला एक बार फिर दिखाता है कि क्रिकेट में छोटे अंतर ही बड़े नतीजे तय करते हैं. कुछ अतिरिक्त रन, कुछ गलत फैसले और दबाव के क्षणों में चूके मौके भारत पर भारी पड़ गए. अब इंडिया ए के सामने चुनौती साफ है. अगर टीम को फाइनल की दौड़ में बने रहना है तो अगले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

विराट कोहली को लेकर ब्रेट ली ने क्यों कहा- 'वो ऑस्ट्रेलियाई टीम में खेल सकते थे क्योंकि...'

Published at : 17 Jun 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
Arshad Khan Vipraj Nigam Vaibhav Sooryavansi IND A VS SRI A
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IND VS AFG: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मंथन का दौर तेज, आज दूसरे ODI के लिए किसको मिलेगा टीम में मौका
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मंथन का दौर तेज, आज दूसरे ODI के लिए किसको मिलेगा टीम में मौका
स्पोर्ट्स
नाइट क्लब विवाद के बाद इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में 5 बदलाव, दो खिलाड़ियों का डेब्यू; इन 11 को मिला मौका
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में 5 बड़े बदलाव, दो खिलाड़ियों का डेब्यू; इन 11 को मिला मौका
स्पोर्ट्स
रोहित शर्मा की फेयरवेल डेट कंफर्म, चेपॉक में होगा आखिरी मैच; जानें वायरल रिपोर्ट का क्या है सच
रोहित शर्मा की फेयरवेल डेट कंफर्म, चेपॉक में होगा आखिरी मैच; जानें वायरल रिपोर्ट का क्या है सच
स्पोर्ट्स
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget