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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND VS AFG: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मंथन का दौर तेज, आज दूसरे ODI के लिए किसको मिलेगा टीम में मौका

IND VS AFG: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मंथन का दौर तेज, आज दूसरे ODI के लिए किसको मिलेगा टीम में मौका

अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ वनडे में भारत दो बदलाव कर सकता है. कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग XI में मौका मिलने की उम्मीद है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 06:24 AM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम अब दूसरे मुकाबले की तैयारी में जुट गई है. लखनऊ में होने वाला यह मैच सिर्फ सीरीज जीतने का मौका नहीं होगा, बल्कि टीम प्रबंधन के लिए कुछ नए संयोजनों को परखने का भी अहम अवसर रहेगा.

भारत ने पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी. अब अगर टीम दूसरा मुकाबला जीत लेती है तो सीरीज पर उसका कब्जा तय हो जाएगा. हालांकि टीम का फोकस केवल सीरीज जीतने तक सीमित नहीं है. अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन अलग अलग विकल्पों को आजमाना चाहता है.

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ऐसे में दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को मौका मिलने की संभावना है. हाल के महीनों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट से पहले उन्हें मैच अभ्यास देना टीम प्रबंधन की प्राथमिकता हो सकती है. कुलदीप के अनुभव को देखते हुए उन्हें मध्य ओवरों में विकेट निकालने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

अगर कुलदीप को मौका मिलता है तो उनके लिए जगह बनाने वाला खिलाड़ी हर्ष दुबे हो सकते हैं. हालांकि दुबे ने पहले वनडे में तीन विकेट लेकर प्रभावित किया था, लेकिन टीम प्रबंधन अनुभवी खिलाड़ियों को भी पर्याप्त अवसर देना चाहता है.

दूसरा बदलाव बल्लेबाजी विभाग में देखने को मिल सकता है. युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लंबे समय से अच्छी लय में नजर आ रहे हैं और उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की चर्चा तेज है. पहले मैच में तीसरे नंबर पर उतरे ईशान किशन बड़ी पारी नहीं खेल सके थे. ऐसे में टीम प्रबंधन जायसवाल को आजमाने का फैसला कर सकता है.

विराट कोहली चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. उनकी गैरमौजूदगी में बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की गुंजाइश बनी हुई है. यही वजह है कि टीम प्रबंधन अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है.

तेज गेंदबाजी विभाग में फिलहाल बड़े बदलाव की संभावना कम दिखाई देती है. पदार्पण मैच में प्रभाव छोड़ने वाले गुरनूर बराड़ को एक और मौका मिल सकता है. वहीं आईपीएल में प्रभावित करने वाले प्रिंस यादव को अभी इंतजार करना पड़ सकता है.

दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम वापसी की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी. पहले वनडे में रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक लगाया था, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का पर्याप्त साथ नहीं मिला. अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पिन गेंदबाजी है और लखनऊ की पिच उनके स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती है.

भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम माना जा रहा है. भारत सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि अफगानिस्तान सीरीज में वापसी का रास्ता तलाशेगा.

अब सभी की नजर भारतीय प्लेइंग इलेवन पर रहेगी. क्या टीम प्रबंधन नए चेहरों पर भरोसा करेगा या फिर जीत दिलाने वाले संयोजन को बरकरार रखेगा. इसका जवाब मैच शुरू होने से कुछ देर पहले मिल जाएगा.

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Published at : 17 Jun 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav YASHASVI JAISWAL IND VS AFG LUCKNOW
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