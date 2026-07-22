रोहित और गिल की वजह से हारा भारत, इंग्लैंड के आदिल रशीद ने सबकुछ समझाया; नहीं चेज हुए थे 388 रन

ब्रिटेन टूर पर भारतीय टीम के पास मौका था कि वह कम से कम एक सीरीज जीतकर वापस लौटे. सीरीज एक-एक से बराबरी पर थी, लेकिन लॉर्ड्स पर भारतीय बल्लेबाजों को 388 रनों का रिकॉर्ड चेज करना था. रोहित शर्मा ने शतक जरूर लगाया, लेकिन भारतीय टीम स्कोरबोर्ड पर 360 रन लगा पाई. इसी बीच इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद का मानना है कि भारत की हार रोहित शर्मा और शुभमन गिल की वजह से हुई.

मगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तो 388 के चेज में टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. दोनों के बीच 147 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन आदिल रशीद ने सीधे शब्दों में समझाया कि रोहित और गिल से आखिर कहां गलती हुई थी.

इस वजह से हारी टीम इंडिया

एक पॉडकास्ट पर आदिल रशीद ने कहा, "दरअसल जब भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज (रोहित शर्मा और शुभमन गिल) बैटिंग कर रहे थे, तब मैच कभी हमारे हाथ से निकला ही नहीं. जब आप 380+ रनों का टारगेट चेज कर रहे हों और पहले 20 ओवर में स्कोरबोर्ड पर 180 रन ना लगा पाएं, तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं. हमें पता था जैसे ही विकेट गिरेगा तो नए बल्लेबाज के लिए तेजी से रन बनाना आसान नहीं होगा."

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क्या वाकई रोहित-गिल से हुई गलती?

388 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने लगभग 6 के रन रेट से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया था. उनके बीच 147 रनों की सलामी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन इसके लिए उन्होंने 24.2 ओवर खेले. इसका मतलब दोनों ने मिलकर 146 गेंद में 147 रन बनाए, जो असल में अगले बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला था.

जब शुभमन गिल आउट हुए, तब भारतीय टीम को 154 गेंदों में 241 रन बनाने थे. कुछ हद तक कहा जा सकता है कि रोहित-गिल ने उतने ही ओवरों में 25-30 रन अधिक बनाए होते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और आ सकता था.

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