भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता अब देश की सीमाओं से भी आगे पहुंच चुकी है. टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के साथ मौजूद 15 वर्षीय बल्लेबाज की एक बुजुर्ग महिला फैन से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राजस्थान से जिम्बाब्वे पहुंचा यह परिवार सिर्फ वैभव की बल्लेबाजी देखने के लिए वहां पहुंचा है.

राजस्थान से जिम्बाब्वे पहुंचे फैंस

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने से पहले वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात अपने फैंस से हुई. इस दौरान बुजुर्ग महिला ने कहा, 'नमस्ते वैभव बेटा. मेरा पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा फैन है. हम सिर्फ आपकी बल्लेबाजी देखने के लिए राजस्थान से जिम्बाब्वे आए हैं. आपने इतनी कम उम्र में हमें गर्व महसूस कराया है. भारत के लिए खूब रन बनाइए, देश का नाम रोशन कीजिए और भगवान आपको हमेशा सफलता दें.' इस पर वैभव सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'बहुत-बहुत धन्यवाद आंटी. आपका आशीर्वाद और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'

इंग्लैंड दौरे पर नहीं चला था बल्ला

आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर सुर्खियां बटोरने वाले वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में मौका मिला था. हालांकि, आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दूसरे टी20 में डेब्यू किया और अगले दो मुकाबले भी खेले, लेकिन तीन पारियों में वह क्रमशः 14, 13 और 15 रन ही बना सके. इसके बाद उन्हें आखिरी मैच से बाहर कर दिया गया.

जिम्बाब्वे दौरे पर बड़ी पारी की उम्मीद

अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के पास खुद को साबित करने का शानदार मौका होगा. टीम इंडिया को उनसे आक्रामक शुरुआत की उम्मीद रहेगी, जबकि युवा बल्लेबाज भी इंग्लैंड दौरे की निराशा पीछे छोड़कर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

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23 जुलाई से शुरू होगी टी20 सीरीज

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज के मुकाबले 23, 25 और 26 जुलाई को हरारे में खेले जाएंगे. इस दौरे पर नियमित मुख्य कोच गौतम गंभीर को आराम दिया गया है. उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि सुनील जोशी और ऋषिकेश कानिटकर सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा होंगे.

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