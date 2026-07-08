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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSourav Ganguly Birthday: 65 शतक, सचिन के साथ मिलकर बनाए 12000 से अधिक रन, जानिए सौरव गांगुली के बारे में दिलचस्प बातें

Sourav Ganguly Birthday: 65 शतक, सचिन के साथ मिलकर बनाए 12000 से अधिक रन, जानिए सौरव गांगुली के बारे में दिलचस्प बातें

आज 8 जुलाई 2026 को एक और दिग्गज कप्तानों और बल्लेबाज़ों में से एक सौरव गांगुली का जन्मदिन है.दुनिया भर में सौरव गांगुली को दादा या प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से पुकारा जाता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 08 Jul 2026 10:40 AM (IST)
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कल 7 जुलाई 2026 को भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन था. आज 8 जुलाई 2026 को एक और दिग्गज सौरव गांगुली का जन्मदिन है. दुनिया भर में सौरव गांगुली को दादा या प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से पुकारा जाता है. गांगुली सिर्फ अपनी बल्लेबाज़ी और कप्तानी के लिए ही नहीं बल्कि,अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी दुनिया भर में मशहूर हैं. आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आपको उनके कुछ दिलचस्प और अनसुने किस्सो के बारें में बताते हैं.

सौरव के घर में कुल 48 कमरे हैं

सौरव गांगुली का जन्म कोलकाता में अमीर परिवार में हुआ था. उनके पिताजी, चंदीदास गांगुली एक बहुत बडे़ बिजनेमैन थे, इसलिए उनका बचपन किसी राजा-महाराजा से कम नहीं रहा है. गांगुली का जन्म बेहाला जिले में हुआ और वहां उनका एक पुश्तैनी किला जैसा घर भी है, जिसमे कुल 48 कमरे हैं.

उनके चार मंजिला आलीशान घर में एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल भी है. क्रिकेट जगत में कदम रखने से पहले वे काफी रईसी जिंदगी जी रहे थे, इसलिए उनका वो रईसी अंदाज क्रिकेट के मैदान पर साफ झलकता था.

यह भी पढे़ं- FIFA Quarter Final Schedule 2026: 8 टीमें क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए तय, कब, कहां, कितने बजे होंगे मैच? जानिए A टू Z

सौरव गांगुली का नाम 'गॉड ऑफ,ऑफ साइड' भी था

सौरव गांगुली और क्रिकेट के भगवान संचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैदान पर दोनों एक साथ टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरते थे.जब यह दोनों बल्लेबाज़ी करने के लिए सामने खड़े होते थे तो गेंदबाज़ों के पसीने छूट जाते थे.

क्रिकेट के भगवान खुद गांगुली के बड़े फैन रहे हैं और उनके लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे. सचिन का मानना था कि ऑफ-साइड में उनसे अच्छें शॉट्स कोई बल्लेबाज़ नहीं खेल सकता था. इसी कारण से सचिन ने उनका नाम 'गॉड ऑफ,ऑफ साइड' भी रख दिया था.

सचिन और सौरव ने मिलकर 12,400 रन बनाए हैं

इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर इंटरनेशनल मुकाबलों में कुल 12,400 रन बनाए हैं, जो आज तक कोई टीम इंडिया की जोड़ी न बना सकी.वहीं, वनडे में भी दोनों की साझेदारी विपक्षी टीम के लिए बेहद खतरनाक साबित होती थी. सचिन और सौरव ने मिलकर वनडे में कुल 8227 रन बनाए हैं,जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है.

सौरव के नाम 65 शतक 

सौरव गांगुली अपनी बेहतरीन कप्तानी के लिए तो जाने जाते थे, लेकिन बल्लेबाज़ी में भी उन्होंने स्पिनर्स को आगे बढ़कर लंबे-लंबे छक्के लगाए. 

सौरव गांगुली ने 33 शतक फर्स्ट क्रिकेट में, लिस्ट ए क्रिकेट में 31 शतक, टी20 क्रिकेट में 1 शतक, कुल मिलाकर अपने प्रोफेशनल करियर में उन्होंने 65 शतक लगाए हैं. 

कुल 11363 रन बनाए

सौरव गांगुली ने टीम इंडिया की तरफ से 113 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें 42.17 की औसत के साथ 7212 रन बनाए हैं. टेस्ट मैच में उन्होंने 35 अर्धशतक जड़े हैं. 311 वनडे मुकाबलों में बल्लेबाज़ी करते हुए उन्होंने कुल 11363 रन बनाए. इसके साथ उनके नाम 32 विकेट टेस्ट मैच में और 100 विकेट वनडे मैच में रहे हैं.

2008-12 तक वो आईपीएल का हिस्सा भी रहे और अब कोच की भूमिका में नज़र आते हैं.

यह भी पढ़ें- Argentina vs Egypt: वो 13 मिनट जिसमें खेला हो गया, रोमांचक मैच में अर्जेंटीना जीता; गोल्डन बूट की रेस में Messi सबसे आगे

Published at : 08 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Sachin Tendulkar Sourav Ganguly Birthday MAHENDRA SINGH DHONI
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