ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम

खेल में जीत और हार दोनों ही सफर का हिस्सा होती हैं, लेकिन कई बार हार का दर्द खिलाड़ियों की आंखों में साफ दिखाई दे जाता है. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले के बाद ऐसा ही एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने क्रिकेट प्रेमियों का दिल छू लिया.

18 जून को खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रन से हराया. मैच के दौरान एक पल ऐसा आया जब स्कॉटलैंड की खिलाड़ी डार्सी कार्टर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं. डगआउट में बैठी डार्सी की आंखों से आंसू निकलते दिखाई दिए, और कैमरे में कैद यह दृश्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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स्कॉटलैंड को जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य मिला था. टीम मुकाबले में अंत तक बनी रही, लेकिन आखिरी समय में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी. जब स्कॉटलैंड को 8 गेंदों में 17 रन की जरूरत थी, तब कैमरा डगआउट की ओर गया. वहां डार्सी कार्टर बेहद भावुक नजर आईं. वह अपने आंसू पोंछते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थीं. कुछ सेकंड का यह वीडियो अब क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

डार्सी कार्टर के लिए यह हार इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक रही क्योंकि उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 59 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को जीत के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश की. हालांकि उनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी और प्रभावशाली पारी नहीं खेल सका. निर्धारित 20 ओवर में स्कॉटलैंड की टीम 146 रन ही बना सकी और मुकाबला 7 रन से गंवा बैठी.

यह टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की दूसरी भिड़ंत थी. टीम ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 40 रन से हराकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उसे पहली हार झेलनी पड़ी.

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ग्रुप-2 में स्कॉटलैंड तीसरे स्थान पर है. इंग्लैंड लगातार दो जीत के साथ शीर्ष पर बना हुआ है. वेस्टइंडीज के भी दो मैचों में दो जीत हैं, और वह दूसरे नंबर पर है. श्रीलंका चौथे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड और आयरलैंड अभी तक जीत का खाता नहीं खोल पाए हैं.

क्रिकेट में कई बार स्कोरबोर्ड से ज्यादा भावनाएं याद रह जाती हैं. डार्सी कार्टर का यह भावुक पल भी उन्हीं यादगार क्षणों में शामिल हो गया है, जिसने दिखाया कि खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ मैच नहीं खेलते, बल्कि अपने सपनों और जज्बातों के लिए भी लड़ते हैं.

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