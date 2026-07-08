FIFA World Cup 2026 Quarter Finals: क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं ये 8 टीमें, पूरा शेड्यूल और टाइमिंग एक क्लिक में
FIFA World Cup 2026 Quarter Finals: फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें फ्रांस, नोर्वे, स्पेन, मोरक्को, बेल्जियम, इंग्लैंड,अर्जेंनटीना और स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल का टिकेट हासिल किया है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस साल यूएसए,कनाडा और मेक्सिको में कराए गए. इस साल विश्वकप में कुल 48 टीमों ने भाग लिया. फीफा विश्वकप में नॉकआउट मुकाबले जारी हैं,लेकिन ये तीनों मेजबान देश ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.
तीनों देशों को प्री-क्वार्टर फाइनल की रेस में हार का सामना करना पड़ा. हार के साथ ही मेजबान USA, कनाडा और मेक्सिको खिताबी रेस से बाहर हो गए हैं.
8 टीमें फीफा विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में
क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें फ्रांस, नोर्वे, स्पेन, मोरक्को, बेल्जियम, इंग्लैंड,अर्जेंनटीना और स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया है. 'राउंड ऑफ 16' के आखिरी दो मुकाबलों में अर्जेंनटीना ने एजिप्ट को (3-2) से और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूट आउट में (4-3) से हराया है.
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FIFA World Cup 2026 क्वार्टर फाइनल शेड्यूल
क्वार्टर फाइनल में फ्रांस बनाम मोरक्को के बीच मुकाबला 10 जुलाई को बोस्टन स्टेडियम में भारतीय समयनुसार रात 1:30 बजे खेला जाएगा. स्पेन बनाम बेल्जियम के बीच 11 जुलाई को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में रात 12:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.
नोर्वे बनाम इंग्लैंड का मुकाबला 12 जुलाई को मियामी स्टेडियम में रात 2:30 बजे खेला जाएगा और अर्जेंनटीना बनाम स्विट्जरलैंड का मुकाबला 12 जुलाई को कंसास सिटी स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे खेला जाएगा.
रोनाल्डो और नेमार का टूटा दिल
फीफा विश्वकप 2026 के 'राउंड ऑफ 16' के प्री-क्वार्टर मुकाबलों में दो खिलाड़ियों का दिल टूटा है. पहले ब्राजील को नोर्वे ने (2-1) से हारकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. इसके बाद ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने इंटरनेशनल मुकाबलों से रिटायरमेंट का एलान कर दिया.
वहीं, पुर्तगल को स्पेन ने (1-0) से मात देकर क्रिस्टियानों रोनाल्डो का दिल तोड़ दिया था. रोलान्डो का यह आखिरी मैच था और उनके सभी फैंस और खुद रोनाल्डो चाहते थे कि इस साल का खिताब पुर्तगल के नाम दर्ज हो जाए, लेकिन स्पेन ने रोनाल्डो और उनके फैंस के अरमानों पर पानी फेर दिया.
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