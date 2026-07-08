हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलArgentina vs Egypt: 'धोखे से जीती मेसी की अर्जेंटीना... वर्ल्ड कप फिक्स है...' इजिप्ट के खिलाड़ी ने रोते हुए लगाए गंभीर आरोप

Argentina vs Egypt: 'धोखे से जीती मेसी की अर्जेंटीना... वर्ल्ड कप फिक्स है...' इजिप्ट के खिलाड़ी ने रोते हुए लगाए गंभीर आरोप

Argentina vs Egypt FIFA World Cup: इजिप्ट ने 78वें मिनट तक अर्जेंटीना पर 2-0 की बढ़त बनाकर रखी थी, लेकिन अंतिम समय में मैच हार गई. उनके प्लेयर ने लियोनेल मेसी की टीम पर धोखे से जीतने के आरोप लगाए.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को हुए राउंड ऑफ 16 मुकाबले में इजिप्ट को हराकर अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. हालांकि एक पक्ष ऐसा है, जो सोशल मीडिया पर रेफरी पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है. लेकिन खुद इजिप्ट के खिलाड़ी ने भी अर्जेंटीना की जीत पर सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि रेफरी सही निर्णय नहीं ले रहे थे. इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे, वह रो रहे थे. दूसरी तरफ लियोनेल मेसी भी भावुक थे, जिनकी टीम 78वें मिनट तक 0-2 से पिछड़ रही थी.

इजिप्ट के स्ट्राइकर मोस्तफा जीको ने 67वें मिनट में गोल दागकर इजिप्ट को 2-0 की बढ़त बनाई थी, हालांकि इस गोल से पहले उन्होंने एक और शानदार गोल किया था लेकिन VAR में चेक करने के बाद रेफरी ने इसे अमान्य करार दिया. हालांकि फाउल स्ट्राइकर जीको का नहीं था बल्कि डिफेंडर का था. इससे पहले 19वें मिनट में अर्जेंटीना को अपना पहला गोल मारने का मौका मिला था, लेकिन लियोनेल मेसी ने पेनल्टी मिस कर दी थी.

वर्ल्ड कप फिक्स है- मोस्तफा जीको

मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान मोस्तफा जीको ने रेफरी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने इसे जुल्म बताया. उन्होंने कहा, "रेफरी अनफेयर थे. साफतौर पर दिख रहा था ये अनफेयर था. मैच के शुरूआती समय में हमने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन मैच में शुरुआत से पक्षपात हो रहा था. ये साफ दिख रहा है कि टूर्नामेंट फिक्स है."

यह भी पढ़ें- वो 13 मिनट जिसमें खेला हो गया, रोमांचक मैच में अर्जेंटीना जीता; गोल्डन बूट की रेस में Messi सबसे आगे

क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड के साथ होगा. स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ 16 में कोलंबिया को पेनल्टी में (4-3) में हराया. अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल रविवार, 12 जुलाई को खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026 Argentina Vs Egypt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
Fifa World Cup 2026: फुटबॉल में नस्लवाद की कोई जगह नहीं, एम्बाप्पे विवाद पर फीफा अध्यक्ष का बड़ा बयान
फुटबॉल में नस्लवाद की कोई जगह नहीं, एम्बाप्पे विवाद पर फीफा अध्यक्ष का बड़ा बयान
फ़ुटबॉल
Fifa World Cup 2026: भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट
Fifa World Cup 2026: भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट
फ़ुटबॉल
Argentina vs Egypt: वो 13 मिनट जिसमें खेला हो गया, रोमांचक मैच में अर्जेंटीना जीता; गोल्डन बूट की रेस में Messi सबसे आगे
वो 13 मिनट जिसमें खेला हो गया, रोमांचक मैच में अर्जेंटीना जीता; गोल्डन बूट की रेस में Messi सबसे आगे
फ़ुटबॉल
FIFA Quarter Final Schedule 2026: 8 टीमें क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए तय, कब, कहां, कितने बजे होंगे मैच? जानिए A टू Z
8 टीमें क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए तय, कब, कहां, कितने बजे होंगे मैच? जानिए A टू Z
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain News Live: भारी बारिश में भरी मुंबई की तुलसी झील, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
Live: भारी बारिश में भरी मुंबई की तुलसी झील, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
स्पोर्ट्स
Fifa World Cup 2026: भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट
Fifa World Cup 2026: भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट
विश्व
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार भी खूब छापे नोट, बस अब इतने करोड़ और कमाते ही हो जाएगी हिट
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
एग्रीकल्चर
डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?
डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget