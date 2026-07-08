फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को हुए राउंड ऑफ 16 मुकाबले में इजिप्ट को हराकर अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. हालांकि एक पक्ष ऐसा है, जो सोशल मीडिया पर रेफरी पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है. लेकिन खुद इजिप्ट के खिलाड़ी ने भी अर्जेंटीना की जीत पर सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि रेफरी सही निर्णय नहीं ले रहे थे. इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे, वह रो रहे थे. दूसरी तरफ लियोनेल मेसी भी भावुक थे, जिनकी टीम 78वें मिनट तक 0-2 से पिछड़ रही थी.

इजिप्ट के स्ट्राइकर मोस्तफा जीको ने 67वें मिनट में गोल दागकर इजिप्ट को 2-0 की बढ़त बनाई थी, हालांकि इस गोल से पहले उन्होंने एक और शानदार गोल किया था लेकिन VAR में चेक करने के बाद रेफरी ने इसे अमान्य करार दिया. हालांकि फाउल स्ट्राइकर जीको का नहीं था बल्कि डिफेंडर का था. इससे पहले 19वें मिनट में अर्जेंटीना को अपना पहला गोल मारने का मौका मिला था, लेकिन लियोनेल मेसी ने पेनल्टी मिस कर दी थी.

वर्ल्ड कप फिक्स है- मोस्तफा जीको

मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान मोस्तफा जीको ने रेफरी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने इसे जुल्म बताया. उन्होंने कहा, "रेफरी अनफेयर थे. साफतौर पर दिख रहा था ये अनफेयर था. मैच के शुरूआती समय में हमने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन मैच में शुरुआत से पक्षपात हो रहा था. ये साफ दिख रहा है कि टूर्नामेंट फिक्स है."

यह भी पढ़ें- वो 13 मिनट जिसमें खेला हो गया, रोमांचक मैच में अर्जेंटीना जीता; गोल्डन बूट की रेस में Messi सबसे आगे

Mostafa Ziko’s interview after the match against Messi’s Argentina



🚨🗣️ Mostafa Ziko: "Congratulations to Argentina on the World Cup; the tournament was rigged, they didn't need anything else."



"The referee was unfair, unfair, unfair, unfair." https://t.co/qqk2GXGniW pic.twitter.com/3H91CnTpt7 — Someone’s Son 💎🇬🇭 (@bigfred6ix9) July 7, 2026

क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड के साथ होगा. स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ 16 में कोलंबिया को पेनल्टी में (4-3) में हराया. अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल रविवार, 12 जुलाई को खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट