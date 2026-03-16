CSK के लिए इस सीजन डेब्यू करेंगे सैमसन-सरफराज समेत 5 धाकड़ खिलाड़ी, विरोधी टीमों की बढ़ेगी टेंशन

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आईपीएल 2026 सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं. इस बार टीम में पांच ऐसे खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो पहली बार सीएसके की जर्सी में मैदान पर उतरते नजर आएंगे. इन खिलाड़ियों के आने से टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही विभागों में मजबूती आने की उम्मीद है. इन नए खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का है, जिन्हें इस सीजन से पहले एक बड़े ट्रेड डील के जरिए टीम में शामिल किया गया है.

संजू सैमसन

सीएसके ने संजू सैमसन को बड़ी ट्रेड डील के जरिए टीम में शामिल किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सौदा करीब 18 करोड़ रुपये में हुआ. सैमसन को टीम का अहम बल्लेबाज माना जा रहा है और उम्मीद है कि वह युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं. सैमसन के आने से टीम की बल्लेबाजी लाइनअप को और मजबूती मिलने की संभावना है.

राहुल चाहर

भारतीय लेग स्पिनर राहुल चाहर भी इस सीजन में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते दिखाई देंगे. उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में लगभग 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. चेन्नई के चेपॉक मैदान की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में राहुल चाहर टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

सरफराज खान

मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान को भी इस बार सीएसके ने अपनी टीम में शामिल किया है. सरफराज इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं. उन्हें उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपये में टीम ने खरीदा है. टीम को उम्मीद है कि सरफराज मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाकर टीम को मजबूती देंगे.

मैट हेनरी

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी इस सीजन सीएसके का हिस्सा बने हैं. उन्हें करीब 2 करोड़ रुपये में खरीदा गया है. हेनरी नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई बार अपनी टीम को जीत दिला चुके हैं.

अकील हुसैन

वेस्टइंडीज के स्पिन ऑलराउंडर अकील हुसैन भी इस बार चेन्नई की टीम में शामिल हुए हैं. वह पावरप्ले और मिडिल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनकी स्पिन गेंदबाजी चेन्नई की परिस्थितियों में काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

कब होगा CSK का मैच?

आईपीएल 2026 के सीजन की शुरुआत 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच होने वाले मैच से होगी. इसके ठीक दो दिन बाद, 30 मार्च 2026 को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में खेलेगी. यह मैच संजू सैमसन के लिए अपनी पुरानी टीम के खिलाफ चेन्नई की जर्सी में पहला बड़ा इम्तिहान होगा.

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