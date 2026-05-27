सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, राजस्थान रॉयल्स की पहले बैटिंग; प्लेइंग-11 में कितने बदलाव?

एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता. कमिंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. जो भी टीम आज का मैच हारेगी, वो आईपीएल 2026 से बाहर हो जाएगी. वहीं आज की विजेता टीम क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी.

जानें टॉस के बाद क्या बोले सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस?

टॉस के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. मुझे लगता है कि हमने हाल ही में अच्छा क्रिकेट खेला है, हम अपनी गेंदबाजी को सरल रखने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपनी ताकत के अनुसार खेलने देंगे. प्रफुल हिंगे वापस आ रहे हैं. मुझे लगता है कि हम दबाव से परेशान नहीं हैं, यह एक अच्छी चेज़िंग ग्राउंड है."

जानें टॉस के बाद क्या बोले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग?

टॉस के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, क्योंकि यह अच्छी चेज़िंग ग्राउंड है. यह एक अच्छी ग्राउंड रही है, क्योंकि हमने चेज़ और डिफेंस दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया है. मैं खेलने के लिए फिट नहीं हूं, अभी भी हमारे पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार खेलते हैं तो मैं टीम के प्रदर्शन से खुश हूं. जड्डू प्लेइंग इलेवन में वापस आ रहे हैं. दुबे इम्पैक्ट प्लेयर हैं."

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे

राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन- यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा और यश राज पुंजा

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