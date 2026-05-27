क्रिकेट में कब क्या हो जाए, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन कई बार ऐसे रिकॉर्ड बन जाते हैं, जिनका टूटना असंभव होता है, लेकिन आज (बुधवार) को आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 15 साल के इस बल्लेबाज ने यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है.

दरअसल, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था. गेल ने 14 साल पहले आईपीएल 2012 में 59 सिक्स लगा दिए थे. तब से कहा जा रहा था कि गेल का यह रिकॉर्ड टूटना मुमकिन नहीं है, लेकिन आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव अब तक 60 छक्के लगा चुके हैं.

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

60* - वैभव सूर्यवंशी (2026)

59 - क्रिस गेल (2012)

52 - आंद्रे रसेल (2019)

51 - क्रिस गेल (2013)

45 - जोस बटलर (2022)

वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा प्लेऑफ का सबसे तेज अर्धशतक

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों की बरसात कर दी. वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज पैट कमिंस पर छक्कों की हैट्रिक लगाई. वैभव ने सिर्फ 16 गेंद में अर्धशतक जड़ा. आईपीएल के अपने छोटे से करियर में पांचवीं बार वैभव सूर्यवंशी ने 20 से कम गेंद में फिफ्टी जड़ी है. वहीं आईपीएल के प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. आईपीएल 2014 के प्लेऑफ में सुरेश रैना ने भी 16 गेंद में अर्धशतक जड़ा था.

बता दें कि एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता था. उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनका यह फैसला अब तक गलत साबित किया है.

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे

राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन- यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा और यश राज पुंजा

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