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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड, एलिमिनेटर मैच में मचाई तबाही

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड, एलिमिनेटर मैच में मचाई तबाही

वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 27 May 2026 08:03 PM (IST)
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क्रिकेट में कब क्या हो जाए, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन कई बार ऐसे रिकॉर्ड बन जाते हैं, जिनका टूटना असंभव होता है, लेकिन आज (बुधवार) को आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 15 साल के इस बल्लेबाज ने यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है. 

दरअसल, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था. गेल ने 14 साल पहले आईपीएल 2012 में 59 सिक्स लगा दिए थे. तब से कहा जा रहा था कि गेल का यह रिकॉर्ड टूटना मुमकिन नहीं है, लेकिन आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव अब तक 60 छक्के लगा चुके हैं. 

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

60* - वैभव सूर्यवंशी (2026)
59 - क्रिस गेल (2012)
52 - आंद्रे रसेल (2019)
51 - क्रिस गेल (2013)
45 - जोस बटलर (2022)

वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा प्लेऑफ का सबसे तेज अर्धशतक

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों की बरसात कर दी. वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज पैट कमिंस पर छक्कों की हैट्रिक लगाई. वैभव ने सिर्फ 16 गेंद में अर्धशतक जड़ा. आईपीएल के अपने छोटे से करियर में पांचवीं बार वैभव सूर्यवंशी ने 20 से कम गेंद में फिफ्टी जड़ी है. वहीं आईपीएल के प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. आईपीएल 2014 के प्लेऑफ में सुरेश रैना ने भी 16 गेंद में अर्धशतक जड़ा था. 

बता दें कि एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता था. उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनका यह फैसला अब तक गलत साबित किया है. 

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे

राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन- यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा और यश राज पुंजा

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 27 May 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
IPL SRH Vs RR Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 SRH Vs RR Eliminator Sunrisers Hyderabad Vs Rajasthan Royals
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