एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा; ऋषभ पंत छूटे पीछे
Vaibhav Sooryavanshi Record: IPL 2026 के एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शुरुआत से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऋषभ पंत को पछाड़ दिया.
Vaibhav Sooryavanshi Eliminator Record: राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में इतिहास रचते हुए कम उम्र में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव ने यह कमाल राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जा रहे एलिमिनेटर मुकाबले में किया.
मुकाबले में पहले बैटिंग का न्योता पाने वाली राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. इसी दौरान वैभव ने सीजन में 600 रन का आंकड़ा पार कर लिया. अब वैभव एक आईपीएल सीजन में 600 रन पूरे करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम पर था.
पंत ने 21 साल की उम्र में किया था कमाल
बता दें कि पंत ने 2018 के सीजन में सबसे कम उम्र बल्लेबाज के रूप में 600 रन बनाए थे. पंत ने 21 साल की उम्र में यह कमाल किया था. अब वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में कमाल करते हुए महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने
वैभव ने अपनी इस पारी में एक सीजन के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इस मामले में वैभव ने दिग्गज क्रिस गेल को पछाड़ दिया. गेल ने 2012 के सीजन में 59 छक्के लगाकर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम किया था. अब 14 साल बाद वैभव के बल्ले से यह रिकॉर्ड धराशाई हुआ.
आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के
61* - वैभव सूर्यवंशी (2026)
59 - क्रिस गेल (2012)
52 - आंद्रे रसेल (2019)
51 - क्रिस गेल (2013)
45 - जोस बटलर (2022)
एलिमिनेटर में हारने वाली टीम हो जाएगी बाहर
बताते चलें कि एलिमिनेटर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. लिहाजा यह एक नॉकआउट मैच है. वहीं जीतने वाली टीम को फाइनल तक पहुंचने के लिए एक और पड़ाव पार करना पड़ेगा. यह पड़ाव क्वालीफायर-2 का है. यहां एलिमिनेटर में जीत हासिल करने वाली का क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस (क्वालीफायर-1 हारने वाली टीम) से मैच होगा. मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी और आरसीबी के खिलाफ मैच खेलेगी.
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Source: IOCL