IND vs NZ 2nd T20I: 92 गेंदों में 209 रन चेज कर भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, ईशान-सूर्या की आतिशी बल्लेबाजी की कहानी जानिए

IND vs NZ 2nd T20I: 92 गेंदों में 209 रन चेज कर भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, ईशान-सूर्या की आतिशी बल्लेबाजी की कहानी जानिए

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने रायपुर टी20 में इतिहास रच दिया. 92 गेंदों में 209 रन का पीछा कर भारत टी20I में 200+ लक्ष्य सबसे तेजी से हासिल करने वाली टीम बन गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Jan 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 2nd T20I: रायपुर में खेले गए भारत–न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने ऐसा रन-चेज किया, जो सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में दर्ज हो गया. ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 200 से ज्यादा रन का लक्ष्य सबसे तेजी से हासिल करने का इतिहास रच दिया है.

92 गेंदों में खत्म हुआ 209 रन का टारगेट

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 208 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जो टी20 क्रिकेट में एक मजबूत स्कोर माना जाता है. हालांकि भारत के लिए यह लक्ष्य सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि रिकॉर्ड बनाने का मौका साबित हुआ. टीम इंडिया ने महज 15.2 ओवर में 209 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत में भारत के पास 28 गेंदें शेष रहीं, जो फुल मेंबर देशों में 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का सबसे तेज और सबसे आसान चेज बन गया है.

पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा

इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले पाकिस्तान ने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 गेंदें रहते 205 रन का पीछा किया था. अब भारत इस फॉर्मेट में 200 से ज्यादा रन का लक्ष्य सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते हासिल करने वाली टीम बन गई है.

200+ रन चेज में भारत का दबदबा

टीम इंडिया अब टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य को सबसे ज्यादा बार आसानी से हासिल करने वाली टीमों में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. भारत अब तक 6 बार ये उपलब्धि हासिल कर चुका है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया (7) पहले स्थान पर है, जबकि साउथ अफ्रीका (5), पाकिस्तान(4) और इंग्लैंड(3) भी इस रेस में शामिल हैं.

भारत के सबसे बड़े टारगेट का सफल चेज

  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (2023): 209 रन का लक्ष्य हासिल
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज (2018): 208 रन का सफल पीछा
  • भारत बनाम श्रीलंका (2009): 207 रन चेज
  • भारत बनाम न्यूजीलैंड (2020): 204 रन का लक्ष्य पूरा
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (2013): 202 रन का सफल पीछा

ईशान-सूर्या की तूफानी जोड़ी

भारत की शुरुआत इस बड़े लक्ष्य के सामने बेहद खराब रही. महज 6 रन पर दो विकेट गिर गए. शुरुआती झटकों के बाद मुकाबला न्यूजीलैंड के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाल लिया. ईशान किशन ने बेहद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे.

ईशान के आउट होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कीवी गेंदबाजों पर पूरी तरह हमला बोल दिया. सूर्या ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए और रन-चेज को आसान बना दिया. अंत में शिवम दुबे ने 18 गेंदों में नाबाद 36 रन जोड़कर जीत पर मुहर लगा दी.

न्यूजीलैंड की पारी पर एक नजर

न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान मिचेल सेंटनर ने 47 रन और रचिन रवींद्र ने 44 रन की अहम पारी खेली. भारत के लिए कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए. इसके अलावा हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे को भी एक-एक सफलता मिली. 

Published at : 25 Jan 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ T20 SERIES ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Embed widget