दूसरी पारी में टीम इंडिया को बनाने हैं सिर्फ 164 रन, फिर जीत पक्की!

गोल टेस्ट में भारतीय टीम ने पहली पारी में 178 रनों की विशाल बढ़त ले ली है. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले की पहली पारी में टीम इंडिया ने 462 रन बनाए थे, लेकिन सोनल दिनुशा के शतक के बावजूद श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर सिमट गई. दरअसल इस मैच में टीम इंडिया अगर 164 रन और बना लेती है, तो उसकी जीत लगभग पक्की हो जाएगी.

तीसरे दिन के पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने अपना आखिरी विकेट खो दिया था. उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने 90 के स्कोर तक श्रीलंका की आधी टीम को आउट कर दिया था. इसी बीच सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला के बीच 146 रनों की साझेदारी हुई, जिसने श्रीलंका को फॉलोऑन से भी बचाया. दिनुशा ने 100 रन, जबकि डिकवेला ने 80 रन बनाए. मगर जैसे ही डिकवेला आउट हुए, उसके बाद अगले 48 रनों के भीतर श्रीलंका के बचे हुए 5 विकेट भी गिर गए.

टीम इंडिया को चाहिए सिर्फ 164 रन

दरअसल टेस्ट क्रिकेट में गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम पर सबसे बड़ा रन चेज 342 रनों का है, जो साल 2022 में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया था. मौजूदा टेस्ट में टीम इंडिया के पास 178 रनों की बढ़त मौजूद है, इसमें वह 164 रन और जोड़ लेती है तो उसका स्कोर 342 रन हो जाएगा. चूंकि गॉल के मैदान पर इससे बड़ा रन चेज कभी नहीं हुआ है, इसलिए भारतीय टीम की जीत लगभग पक्की हो जाएगी.

गॉल, श्रीलंका का होमग्राउंड है. गजब का तथ्य यह है कि श्रीलंका खुद इस मैदान पर कभी 300 या उससे ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है. गॉल मैदान पर उसका सबसे बड़ा रन चेज 268 रनों का है, जो उसने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल किया था.

भारतीय गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया. मानव सुथार ने अकेले ही श्रीलंका के 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 बल्लेबाजों को आउट करके टेस्ट में 350 विकेट पूरे कर लिए हैं. वो ऐसा करने वाले भारत के सिर्फ पांचवें गेंदबाज बने.

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शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास

गॉल टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. उन्होंने अब तक 75 पारियों में 2985 रन बनाए हैं. दूसरी पारी में केवल 15 रन बनाते ही वो तीन हजार टेस्ट रन बनाने वाले क्लब में शामिल हो जाएंगे. वो अब तक अपने टेस्ट करियर में 11 शतक और 8 फिफ्टी लगा चुके हैं.

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