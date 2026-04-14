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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या IPL 2026 से बाहर हो गए एमएस धोनी, CSK ने क्यों नहीं दिया एक भी मौका? यहां जानें

क्या IPL 2026 से बाहर हो गए एमएस धोनी, CSK ने क्यों नहीं दिया एक भी मौका? यहां जानें

Will MS Dhoni Play Against KKR: क्या एमएस धोनी IPL 2026 से बाहर हो गए हैं? वो अब तक सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक भी मैच क्यों नहीं खेले हैं?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 06:04 PM (IST)
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MS Dhoni Injury Status: चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2025 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही थी. IPL 2026 की शुरुआत भी CSK के लिए कुछ उसी अंदाज में हुई है. चेन्नई 4 मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर सकी है और अंक तालिका में 9वें स्थान पर है. मगर सुपर किंग्स की टीम खराब प्रदर्शन से ज्यादा एमएस धोनी के ना खेलने (Will MS Dhoni Play Today) को लेकर चर्चा में है. क्या धोनी आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं, यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

क्या एमएस धोनी IPL 2026 से हुए बाहर

जी नहीं, एमएस धोनी IPL 2026 से बाहर नहीं हुए हैं. वे अब भी चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं, लेकिन चोट के कारण टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं खेले हैं. दरअसल धोनी काफ इंजरी (पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव) है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा था कि धोनी शायद 2 सप्ताह के लिए क्रिकेट मैदान से दूर रह सकते हैं.

आईपीएल 2026 को शुरू हुए 2 सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन धोनी अगले मैचों पर खेल पाएंगे, इसपर CSK ने कोई आधिकारिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है. मगर रिपोर्ट्स अनुसार धोनी ने अभ्यास शुरू कर दिया है, लेकिन खबर है कि धोनी को पूरी तरह फिट होने के लिए अधिक समय चाहिए होगा.

कितने मैच खेल पाएंगे धोनी?

चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैच खेल चुकी है और लीग स्टेज में उसके 10 मैच और बचे हैं. CSK का मौजूदा हाल देखते हुए उसके प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें मैच दर मैच कम होती जा रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो एमएस धोनी ने अब तक पुरजोर अभ्यास शुरू नहीं किया है. धोनी अगले 10 दिन के भीतर फिट हो जाते हैं, तो भी वो सीजन में 7 मैच ही खेल पाएंगे. वो फिट होने में जितने अधिक दिन लेंगे, मैचों की संख्या घटती चली जाएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Apr 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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