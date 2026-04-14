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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद ICC ने संजू सैमसन को दिया खास सम्मान, जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा

2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद ICC ने संजू सैमसन को दिया खास सम्मान, जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा

ICC Player of the Month Sanju Samson: आईसीसी ने संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मंथ के अवॉर्ड से सम्मानित किया है. उन्होंने साथी भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 04:08 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संजू सैमसन को मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया है. यह अवॉर्ड उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन के चलते मिला है. सैमसन ने अपने साथी भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के कॉनर एस्टरहुइजेन को पछाड़कर यह सम्मान हासिल किया है. याद दिला दें कि सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीन अर्धशतकीय पारी खेल भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने में यहां भूमिका निभाई थी. सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था. 

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के महत्वपूर्ण मैच में 50 गेंदों में 97 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके बल्ले ने एक बार फिर आग उगलते हुए 42 गेंद में 89 रन बनाए. फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 गेंद में 89 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी.

ICC द्वारा जारी स्टेटमेंट अनुसार संजू सैमसन ने प्लेयर ऑफ द मंथ बनने पर कहा कि यह सम्मान मिलने पर वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. सैमसन ने कहा कि भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत में योगदान किसी सपने के सच होने जैसा था. उन्होंने कहा कि भारत में क्रिकेट का टैलेंट भरा पड़ा है, फिर भी उन्हें अवसर मिलना सौभाग्य की बात रही.

बता दें कि पिछले 5 महीने में पांच अलग-अलग देशों के खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड मिला है. ये 5 खिलाड़ी साइमन हार्मर (दक्षिण अफ्रीका), मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया), डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड), साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) और अब भारत के संजू सैमसन ने यह पुरस्कार जीता है.  

संजू सैमसन ने IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी अपनी बढ़िया फॉर्म को बरकरार रखा है. हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने नाबाद 115 रनों की पारी खेली थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Apr 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
ICC ICC Player Of The Month SANJU SAMSON
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